Ronaldo đối mặt án treo giò vì tự ý rời đội tuyển Bồ Đào Nha

(VTC News) -

Theo tờ The Irish Sun ngày 9/10, Cristiano Ronaldo bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) tạm đình chỉ thi đấu sau khi tự ý rời đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung tháng 9. Tiền đạo 41 tuổi đối mặt với án treo giò kéo dài từ 1 đến 6 tháng vì những bất đồng với huấn luyện viên Jorge Jesus.

Theo quy định của FPF, cầu thủ tự ý rời đội tuyển sẽ phải nhận án đình chỉ tạm thời. Hội đồng kỷ luật của liên đoàn dự kiến tổ chức cuộc họp để xem xét vụ việc và quyết định thời hạn xử phạt chính thức.

Nếu phải nhận án treo giò dài hơn 1 tháng, Ronaldo sẽ không thể góp mặt trong hai trận đấu của Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch và Xứ Wales tại Nations League vào tháng 11.

Tuy nhiên, mức án cuối cùng còn phụ thuộc vào những tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc Ronaldo công khai xin lỗi người hâm mộ. Theo ESPN, khả năng siêu sao 41 tuổi phải nhận án phạt ở mức cao nhất được đánh giá là rất thấp, xét đến vị thế và những đóng góp của anh cho đội tuyển quốc gia.

Cristiano Ronaldo đối mặt án phạt của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha sau khi tự ý rời đội tuyển quốc gia. (Ảnh: The Irish Sun)

Mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus bắt nguồn từ trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ngày 27/9. Ronaldo ngồi dự bị suốt 90 phút dù hoàn toàn đủ thể lực thi đấu. Đây là lần đầu tiên sau hơn 18 năm, tiền đạo sinh năm 1985 không được ra sân phút nào trong một trận đấu chính thức của đội tuyển quốc gia khi không gặp vấn đề về thể trạng.

Sau trận đấu, Ronaldo tỏ ra bất bình và rời sân mà không cùng các đồng đội ăn mừng chiến thắng. Anh sau đó không tham gia buổi tập tiếp theo trước khi rời đội tuyển.

Trong tuyên bố công khai, Ronaldo cho rằng HLV Jorge Jesus đã không giữ lời hứa về thời gian thi đấu của mình.

“Ông ấy bảo tôi chuẩn bị sẵn sàng vì tôi sẽ được thi đấu 30 phút. Mọi người đều biết chuyện gì xảy ra sau đó. Tôi bắt đầu khởi động từ giờ nghỉ giữa hai hiệp, nhìn từng phút trôi qua nhưng cuối cùng không được gọi vào sân. Huấn luyện viên đã không giữ lời hứa với tôi”, Ronaldo chia sẻ.

Không chỉ bất mãn vì quyết định chuyên môn, chủ nhân 5 Quả bóng vàng còn cáo buộc HLV Jorge Jesus thất hứa trong cách giải thích sự việc trước truyền thông.

Theo Ronaldo, hai bên từng thống nhất một số nội dung mà nhà cầm quân này sẽ phát biểu trong cuộc họp báo. Trong đó, Jorge Jesus được cho là đã đồng ý thừa nhận sai lầm khi yêu cầu một cầu thủ có tầm vóc như Pele hay Maradona khởi động, nhưng cuối cùng không tung vào sân. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau đó khẳng định ông là người có toàn quyền đưa ra các quyết định chuyên môn.

Bất chấp những căng thẳng với ban huấn luyện và nguy cơ bị treo giò, Ronaldo khẳng định chưa có ý định giã từ đội tuyển quốc gia. Tiền đạo đang tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp vẫn mong muốn tiếp tục cống hiến cho Bồ Đào Nha sau khi hoàn thành án kỷ luật.