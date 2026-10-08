Messi viết tâm thư, Ronaldo đáp lời: 'Gửi cậu một cái ôm'

(VTC News) -

Ngày 7/10, Lionel Messi đăng tải tâm thư trên trang Instagram cá nhân, chính thức nói lời chia tay đội tuyển Argentina sau trận đấu cuối cùng trong màu áo sọc xanh trắng. Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo để lại bình luận tri ân đối thủ từng cạnh tranh với mình suốt gần hai thập kỷ.

“Messi, cậu đã có rất nhiều năm cống hiến cho đất nước mình và tạo nên một lịch sử sẽ còn được ghi nhớ mãi mãi. Tôi dành tất cả sự tôn trọng cho những gì cậu đã đạt được cùng đội tuyển Argentina. Gửi tới cậu một cái ôm”, Ronaldo viết.

Bình luận của Ronaldo thu hút hơn 3 triệu lượt thích chỉ sau vài giờ xuất hiện. Lời nhắn từ siêu sao người Bồ Đào Nha nhanh chóng gây chú ý bởi Messi và Ronaldo từng là đối thủ lớn nhất của nhau trong sự nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn khoác áo Real Madrid và Barcelona. Cả hai liên tục cạnh tranh những danh hiệu cá nhân cao quý, tạo nên một trong những cuộc đua đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Cristiano Ronaldo để lại bình luận tri ân Messi trong bài đăng mới nhất. (Ảnh: Reuters)

Messi và Ronaldo từng không ít lần bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn trọng dành cho đối phương. Lời nhắn mới nhất của Ronaldo một lần nữa cho thấy mối quan hệ giữa họ không chỉ gói gọn trong cuộc cạnh tranh trên sân cỏ.

Ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo đang trải qua hoàn cảnh khác nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia. Messi khép lại hành trình cùng Argentina bằng màn trình diễn ấn tượng trong trận giao hữu với Benin hôm 7/10. Tiền đạo 39 tuổi ghi một bàn và đóng góp hai pha kiến tạo, giúp đội nhà giành chiến thắng 3-0 trước sự chứng kiến của 85.000 khán giả trên sân Estadio Monumental.

“Hôm qua là trận đấu cuối cùng của tôi và giờ đây, tôi đã nhớ cảm giác được khoác lên mình chiếc áo xanh da trời và trắng của đội tuyển Argentina. Tôi biết mình đang đưa ra quyết định đúng đắn. Đó là một hành trình tuyệt vời, tràn ngập niềm vui nhưng cũng có cả những nỗi buồn. Dù vậy, tôi hiểu rõ rằng mỗi bước đi trên hành trình ấy đều xứng đáng.

Tôi cũng không thể đi đến ngày hôm nay nếu thiếu những người bạn, tất cả đồng đội, các huấn luyện viên và thành viên ban huấn luyện mà tôi từng làm việc cùng. Tôi cũng không muốn quên Diego (Maradona), người đã đưa đất nước chúng ta đến vị thế xứng đáng. Như tôi vẫn luôn nói, tôi biết ông ấy đã giúp đỡ chúng tôi khi còn ở bên cạnh và cả từ trên thiên đường, trong từng bước đi của cả đội”, Messi chia sẻ trong bài đăng trên Instagram.

“Xin cảm ơn những câu lạc bộ mà tôi từng thi đấu vì đã luôn tôn trọng tình cảm của tôi và tạo điều kiện để tôi cống hiến cho đất nước mỗi khi đến lúc khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia”, siêu sao người Argentina viết thêm.

Trong khi đó, Ronaldo đang vướng vào những bất đồng với tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Jorge Jesus. Siêu sao 41 tuổi bất ngờ rời đội tuyển chỉ một ngày trước cuộc đối đầu với Đan Mạch tại UEFA Nations League.

Chỉ vài giờ trước trận đấu cuối cùng của Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia, Ronaldo đăng tải bức tâm thư dài, lần đầu công khai chi tiết những bất đồng với HLV Jorge Jesus và lý do anh rời đợt tập trung đội tuyển.