HLV Jorge Jesus: Ronaldo có thể trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha nếu muốn

(VTC News) -

Sau chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy tại UEFA Nations League, huấn luyện viên Jorge Jesus lên tiếng về tương lai của Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân này cho biết ông sẵn sàng để cầu thủ 41 tuổi trở lại đội tuyển, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về Ronaldo.

“Nếu cậu ấy muốn, cậu ấy sẽ trở lại đội tuyển quốc gia. Chúng tôi có thể nói chuyện trước đợt triệu tập tiếp theo, nhưng Ronaldo mới là người đưa ra quyết định”, HLV Jorge Jesus nói.

Phát biểu của Jesus được xem là động thái mở đường cho Ronaldo trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước đó, tiền đạo 41 tuổi bất ngờ rời đợt tập trung sau những bất đồng liên quan đến vai trò của anh trong đội hình.

Ronaldo phải ngồi dự bị trong trận đấu với Na Uy. Theo truyền thông châu Âu, CR7 tiếp tục không đá chính ở cuộc đối đầu tiếp theo với Đan Mạch. Sau đó, Ronaldo rời đại bản doanh đội tuyển.

Jorge Jesus sẵn sàng để Ronaldo trở lại đội tuyển nếu anh muốn. (Ảnh: Reuters)

Mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus vì thế trở thành chủ đề được truyền thông Bồ Đào Nha đặc biệt quan tâm. Khả năng hai bên hàn gắn vẫn còn bỏ ngỏ, dù phát biểu mới nhất cho thấy Jesus không đóng cánh cửa với chân sút kỳ cựu.

Trước đó, Ronaldo gây chú ý khi nhấn thích một bài đăng trên Instagram của cựu tuyển thủ Brazil Felipe Melo. Trong bài viết, Melo chỉ trích cách Bồ Đào Nha xử lý tình huống liên quan đến CR7.

“Tôi thấy có sự khác biệt đến mức khó chấp nhận trong cách các cầu thủ đối xử với Cristiano Ronaldo so với cách các cầu thủ Argentina đối xử với Lionel Messi”, Melo bình luận.

“Tôi thấy các đối thủ khi thi đấu với Cristiano Ronaldo còn dành cho anh ấy nhiều sự tôn trọng hơn. Không ai đạt đến đẳng cấp của Cristiano Ronaldo. Điều này là không thể chấp nhận. Các bạn không thể để cầu thủ hay nhất lịch sử ra đi theo cách như vậy, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Không thể như thế được”, anh nói thêm.

Trong khi đó, L’Equipe tiết lộ giới chức bóng đá Bồ Đào Nha đang lên kế hoạch tổ chức trận đấu chia tay dành cho Ronaldo. HLV Jorge Jesus được cho là không phản đối phương án này.

Giữa những tranh luận về Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn đạt kết quả thuận lợi trên sân. Đội bóng của Jorge Jesus đánh bại Na Uy 2-1 để trở thành đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết Nations League.

Goncalo Ramos ghi bàn quyết định ở phút 86, giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng. Trước đó, cú dứt điểm uy lực của Joao Cancelo giúp đội bóng này san bằng tỷ số sau khi Kristoffer Ajer mở tỷ số cho Na Uy bằng một siêu phẩm từ ngoài vòng cấm.