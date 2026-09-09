Real Madrid 2-1 Inter Milan: Trừng phạt sai lầm, thắng kiểu Mourinho

(VTC News) -

Sáng 9/9 trên sân Santiago Bernabeu (Madrid, Tây Ban Nha), Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Inter Milan ở lượt trận đầu tiên vòng phân hạng UEFA Champions League (Cúp C1). Đội bóng của huấn luyện viên Jose Mourinho chỉ kiểm soát bóng 36% trong cả trận nhưng vẫn tạo ra nhiều cơ hội và tận dụng hiệu quả.

● Champions League Real Madrid 2 - 1 Inter Milan Mbappe 14’ Valverde 23’ KẾT THÚC Augusto 77’ Thống kê trận đấu

Thống kê trong hiệp một, Inter Milan giữ bóng vượt trội (70%) và sút nhiều gần gấp đôi đối thủ (11 so với 6). Tuy nhiên, số cơ hội nguy hiểm và chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Real Madird lại cao hơn đội khách đến từ Italy.

Sau chưa đầy nửa giờ thi đấu, lần lượt Kylian Mbappe và Federico Valverde ghi bàn giúp đại diện của bóng đá Tây Ban Nha dẫn trước 2-0. Cả 2 bàn thắng của đội chủ nhà đều xuất phát từ sai lầm cá nhân của đối phương, khi cầu thủ Inter Milan mất bóng và lập tức bị trừng phạt.

Ở bàn mở tỷ số của Real Madrid, tiền vệ Inter Milan lóng ngóng trước sự bao vây của đối phương và chuyền thẳng vào chân đối thủ. Brahim Diaz chuyền ngay cho Mbappe dứt điểm ghi bàn.

Real Madrid thắng Inter Milan 2-1. (Ảnh: Reuters)

Bàn thua thứ hai của Inter Milan là lỗi thủ môn. Jesus Martinez xử lý chậm chạp, bị cầu thủ Real Madrid cướp bóng ngay trước khung thành.

Hiệp 2 diễn ra càng hấp dẫn hơn khi Inter Milan đẩy cao đội hình, tấn công liên tục để tìm bàn gỡ. Đội khách chấp nhận chơi mạo hiểm, để Real Madrid có nhiều khoảng trống cho những pha phản công.

Mỗi đội có thêm 10 pha dứt điểm với tỷ lệ trúng đích 40%. Dù vậy, chất lượng các pha uy hiếp của Real Madrid tốt hơn. Đội bóng Tây Ban Nha vẫn có số cơ hội nguy hiểm và chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao hơn Inter Milan.

Đại diện của Serie A thắp hy vọng ở phút 77 khi Carlos Augusto ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 sau pha kiến tạo của Lautaro Martinez. Inter Milan tiếp tục gây sức ép trong phần còn lại của trận đấu nhưng không thể gỡ hòa. Real Madrid thắng 2-1 chung cuộc.