Link xem trực tiếp Real Madrid vs Inter Milan 2h ngày 9/9, giải Champions League

(VTC News) -

Real Madrid đấu với Inter Milan trên sân Bernabeu (Madrid, Tây Ban Nha) trong lượt trận đầu tiên của vòng phân hạng Champions League 2026/27. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Real Madrid vs Inter Milan trên hệ thống của TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Real Madrid vs Inter Milan nhanh nhất.

Xem trực tiếp Real Madrid vs Inter Milan trên kênh nào?

TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của Champions League mùa giải 2026/27 tại Việt Nam. Trận Real Madrid đấu với Inter Milan được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của TV360, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Real Madrid vs Inter Milan có thể truy cập website tại địa chỉ tv360.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng TV360 trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Real Madrid và Inter Milan được phát sóng trực tiếp trên TV360.

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Thông tin link xem trực tiếp Real Madrid và Inter Milan được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link TV360 trực tiếp bóng đá Real Madrid và Inter Milan (sao chép và dán vào trình duyệt web):

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Để xem trực tiếp trận đấu Real Madrid và Inter Milan trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website tv360.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng TV360 từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Real Madrid và Inter Milan

Real Madrid bước vào mùa giải với phong độ khá ấn tượng khi toàn thắng 3 trận đầu tiên, ghi tới 10 bàn. Tuy nhiên, mạch khởi đầu thuận lợi của thầy trò Jose Mourinho vừa kết thúc bởi thất bại tối thiểu trước Real Betis tại La Liga. Dù vậy, sức mạnh trên hàng công của đội bóng Hoàng gia vẫn rất đáng gờm với những cái tên như Kylian Mbappe, Vinicius và Jude Bellingham.

Ở cuộc tiếp đón Inter Milan, Real Madrid còn sở hữu lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu thuận lợi trước các đại diện Serie A. Trong 4 lần gần nhất chạm trán các đội bóng Italy tại Champions League, “Kền kền trắng” đều giành chiến thắng.

Dẫu vậy, trận thua Betis phần nào cho thấy Real Madrid có thể gặp vấn đề khi đối đầu với những đội bóng phòng ngự có tổ chức và hạn chế được khoảng trống. Inter Milan vì thế vẫn có cơ hội tạo ra bất ngờ, đặc biệt nếu đội khách tận dụng tốt những tình huống mà họ tạo ra trước khung thành đối phương.

Inter Milan có sự chuẩn bị tốt hơn ở Serie A. Đoàn quân của Cristian Chivu giành trọn 9 điểm sau ba vòng đầu tiên, lần lượt đánh bại Monza 4-1, Cagliari 1-0 và Napoli 3-2. Trong đó, chiến thắng trước Napoli là màn thể hiện đáng chú ý nhất. Dù để đối thủ dẫn trước hai bàn, Inter vẫn lật ngược tình thế bằng ba pha lập công trong hiệp hai.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Real Madrid. Trong 7 cuộc đọ sức gần đây giữa hai đội, đại diện Tây Ban Nha giành tới 6 chiến thắng, còn Inter Milan chỉ một lần được hưởng niềm vui. Đáng chú ý, kể từ đầu thế kỷ XXI, Real Madrid là đội khiến Inter nhận nhiều thất bại nhất tại Champions League, với 4 lần đánh bại đại diện Serie A.