Mbappe: Rời PSG đến Real Madrid là quyết định đúng đắn nhất

(VTC News) -

Từ khi còn nhỏ, Mbappe đã sớm xác định bóng đá sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời. Người hùng đầu tiên của anh là Zinedine Zidane và tình yêu dành cho Real Madrid cũng xuất hiện từ rất sớm. Sau đó, Mbappe mới thần tượng Cristiano Ronaldo.

Thua World Cup, không tiếc PSG, vẫn chờ Quả bóng Vàng

Có một câu chuyện đặc biệt về mái tóc của Mbappe thời thơ ấu. Khi còn rất nhỏ, anh từng bước vào một tiệm cắt tóc và yêu cầu kiểu tóc giống Zidane. “10 tuổi á? Làm ơn! Tôi còn nhỏ hơn cơ! Nhưng đúng, chuyện đó là thật. Anh biết đấy, khi còn là một đứa trẻ, bạn không suy nghĩ nhiều. Bạn muốn trông giống những thần tượng của mình. Trong đầu tôi lúc đó, chuyện ấy chẳng có gì điên rồ cả. Tôi muốn giống ông ấy, nhưng tôi không biết sự thật. Chỉ là một đứa trẻ muốn trở thành người hùng của mình”, Mbappe chia sẻ.

Mbappe đã không thể vô địch World Cup 2026 với ĐT Pháp - Ảnh: Reuters

Trên sân cỏ, Mbappe cũng thể hiện một cách nhìn khá rõ ràng về thất bại. Khi nói về hành trình của đội tuyển Pháp tại World Cup, anh cho rằng những chi tiết nhỏ có thể quyết định thành bại.

“Chúng tôi đã trải qua 3 kỳ World Cup, 2 trận chung kết và 1 trận bán kết,” Mbappe trầm ngâm nói về 9 năm dưới thời Didier Deschamps, HLV tiền nhiệm của đội tuyển Pháp. “Mọi thứ nằm ở những chi tiết. Và năm nay, chúng tôi đã không sẵn sàng ở mọi chi tiết cần thiết để vô địch World Cup. Bạn phải sẵn sàng đúng thời điểm. Khi bạn không làm được điều đó, người khác sẽ chiếm chỗ của bạn”, Mbappe nhấn mạnh.

Mbappe cho biết anh có theo dõi trận chung kết World Cup 2026 khi đội tuyển Tây Ban Nha gặp Argentina: “Có. Tôi là người có thể rất nhanh chóng chấp nhận hoàn cảnh của mình. Khi chiến thắng, tôi bước tiếp đến thử thách tiếp theo. Khi thất bại, tôi phải chấp nhận. Bởi vì tôi có thể nhanh chóng phân tích chuyện gì đã xảy ra và tại sao. Vì vậy, tôi xem trận chung kết cùng bạn bè và bạn gái. Và mọi thứ đều ổn”.

Mbappe dám đối diện với thất bại - Ảnh: Reuters

Với Mbappe, thất bại đơn giản là một phần của thể thao và cuộc sống: “Đó là một phần của cuộc sống. Bạn phải chấp nhận rằng trong mỗi giải đấu, chỉ có một đội giành được chiếc cúp. Bạn phải nói lời chúc mừng và chiến đấu cho lần tiếp theo”.

Mbappe hoàn toàn có lý do để tự tin khi, theo lời Mourinho, anh đang chơi bóng “ở một đẳng cấp ngoài sức tưởng tượng”. Cộng thêm 42 bàn Mbappe ghi cho Real Madrid sau 44 trận mùa trước, không khó để hiểu tại sao nhiều người, trong đó có Mourinho, cho rằng anh xứng đáng giành Quả bóng vàng.Mbappe nói đó không phải là “nỗi ám ảnh”. Dù vậy, Mbappe cho biết sẽ vô cùng phấn khích nếu được cầm trên tay danh hiệu này.

“Tôi không ngại nói điều đó. Tôi không sợ nói ra suy nghĩ của mình, ngay cả khi đôi lúc mọi người có thể nói: ‘Gã này đang nói gì vậy?’ Thành thật không phải điều đáng xấu hổ. Tôi chưa bao giờ nói: ‘Tôi sẽ giành Quả bóng Vàng’. Nhưng tôi nghĩ mình đã có một năm thi đấu tốt. Nhiều người cũng nói tôi đã có một năm tốt và liên hệ tôi với danh hiệu này. Vì vậy, hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra”, Mbappe khẳng định.

Mbappe rời PSG để sang Real Madrid nhằm chinh phục Champions League. Tuy nhiên sau đó, PSG đã 2 lần liên tiếp vô địch Champions League, trong khi Mbappe vẫn trắng tay ở đấu trường này với Real Madrid. Khi được hỏi có tiếc nuối không, Mbappe trả lời: “Có thể! Có thể! Nhưng không. Tôi đã đến vào thời điểm một kỷ nguyên kết thúc. Tôi trải qua 7 năm (ở PSG). Chúng tôi từng vào chung kết, bán kết, tứ kết. Nhưng đã đến lúc phải ra đi và họ chuyển sang một điều gì đó khác. Họ mua 6 hoặc 7 cầu thủ và thay đổi mọi thứ. Và họ đã chiến thắng. Xin chúc mừng họ.

Nhưng khi tôi quyết định rời PSG, thời gian của tôi ở đó đã hết. Tôi đã làm mọi thứ có thể và tôi nghĩ mình đã làm rất tốt. Nhưng tôi muốn biến giấc mơ thành hiện thực, đó là được chơi cho Real Madrid, và ở tuổi 25, đó là thời điểm thích hợp nhất. Với tôi, đó là quyết định đúng đắn nhất”, Mbappe nói thêm.

Đóng cửa trốn sự nổi tiếng, Mbappe vẫn mơ thêm một lần nâng cúp World Cup

Đằng sau hình ảnh một ngôi sao toàn cầu là một Mbappe luôn ý thức về những giá trị mà mình theo đuổi. “Mỗi người đều có những giá trị và cách suy nghĩ riêng”, Mbappe trầm ngâm. “Còn tôi... tôi là người không sợ lên tiếng. Khi tôi tin rằng mình đang đi đúng hướng và đó là điều đúng đắn cần làm, tôi sẽ lên tiếng. Tất nhiên, trước đó tôi suy nghĩ về cách mình sẽ nói, cũng như cách xây dựng những điều mình muốn truyền đạt, nhưng tôi vẫn muốn nói ra. Tôi không có vấn đề gì với chuyện đó”.

Mbappe muốn có 1 cuộc sống riêng tư

“Đó là câu chuyện trong sự nghiệp của tôi và cũng là câu chuyện cuộc đời tôi. Đó là con người tôi. Và tôi sẽ không cố trở thành một người khác, bởi điều đó quá khó. Tôi không có thời gian để trở thành một người khác”, cầu thủ 27 tuổi tuyên bố.

Mbappe hiểu rằng không thể khiến tất cả mọi người yêu quý mình. “Bạn phải chấp nhận rằng khi nói ra điều gì đó, sẽ có người đồng ý và cũng có người không đồng ý. Nếu muốn tất cả mọi người yêu quý mình, hãy ở nhà, gia đình bạn sẽ yêu bạn. Còn nếu không, sẽ có những người nói: ‘Tôi không thích gã này’. Và điều đó cũng chẳng sao cả”.

Ngôi sao của Real Madrid nói thêm: “Mục tiêu của tôi mỗi khi bước ra khỏi nhà không phải là nghĩ: ‘Ôi, hôm nay mình hy vọng tất cả mọi người sẽ yêu quý mình’. Bởi điều đó không thực tế. Tôi muốn sống đúng với những giá trị của mình, tận hưởng những gì mình đang làm và trở thành một người đàn ông biết tôn trọng người khác. Tôi có thể chấp nhận những lời chỉ trích và ý kiến của mọi người”.

Sự nổi tiếng cũng khiến Mbappe phải đánh đổi một phần đời sống riêng tư. Anh thừa nhận mình nhiều lúc chỉ muốn biến mất khỏi tầm mắt công chúng. “Tôi về nhà, đóng cửa, đóng cửa sổ lại. Và chẳng có gì lọt vào cả. Xung quanh tôi có những người yêu bóng đá và cũng có những người chẳng quan tâm gì đến bóng đá. Vì vậy, đó là sự kết hợp hoàn hảo để tôi có thể sống như một người bình thường”.

Mbappe muốn vô địch World Cup thêm lần nữa - Ảnh: Reuters

Khi được hỏi liệu có nơi nào trên thế giới anh đến mà không bị nhận ra, Mbappe bật cười: “Nếu anh biết một nơi như thế, hãy cho tôi tên! Tôi rất muốn đến đó”.

Chân sút của đội tuyển Pháp cũng từng thử nhiều cách để cải trang nhưng chưa tìm được giải pháp hoàn hảo: “Tôi đã thử nhiều cách. Nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa tìm được cách nào để đi đâu đó mà không bị ai nhận ra. Tôi sẽ phải thay đổi rất nhiều thứ. Cách nói chuyện, cách đi đứng, cách ăn mặc. Đó là cả một hành trình dài”.

Mbappe nói anh vẫn muốn bảo vệ gia đình, bạn bè và những người thân cận khỏi sự chú ý quá mức: “Đôi khi điều đó thật khó khăn bởi tất nhiên bạn không thể từ chối sự ủng hộ và tình yêu mà mọi người dành cho mình. Nhưng bạn vẫn là một con người, chỉ là một anh chàng bình thường có cảm xúc. Tôi muốn bảo vệ những người của mình, bản thân tôi, gia đình, bạn bè, bạn gái và tất cả những người xung quanh. Tôi không muốn để họ phải xuất hiện quá nhiều trước công chúng.

Tôi biết mọi người không dễ hiểu được điều đó. Tôi thường xuyên tự vấn về cuộc sống này bởi đây là cuộc sống mà tôi lựa chọn. Nhưng mọi người phải hiểu rằng đôi khi bạn chỉ muốn có những khoảnh khắc thuộc về riêng mình. Bởi khi là một người nổi tiếng, mọi người biết rất, rất nhiều điều về cuộc sống của bạn và bạn không còn những khoảnh khắc riêng tư.

Tham vọng cháy bỏng của Mbappe là giành thêm một chức vô địch World Cup, bởi “không có thành tựu nào lớn hơn”. Anh đã yêu giải đấu này từ năm 7 tuổi, khi theo dõi Pháp vào chung kết World Cup 2006.

“Bạn là một đứa trẻ và bạn nói: ‘Đúng, một ngày nào đó mình muốn có mặt ở đó, mình muốn chơi những trận đấu như thế này, cảm nhận adrenaline, bầu không khí”, Mbappe chia sẻ.

Mbappe cũng nhiều lần nói rằng mình đơn giản chỉ yêu bóng đá. Đôi mắt anh sáng lên khi nhớ lại khoảnh khắc Pele tặng mình một chiếc áo đấu có chữ ký, rồi anh hào hứng như một cậu bé khi kể về một số chiếc áo khác trong bộ sưu tập.“Một số cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Tôi vẫn còn niềm đam mê này. Những chiếc áo đều mang tính biểu tượng. Messi, Cristiano, Neymar, (Zlatan) Ibrahimovic, tất cả mọi người!”.

Sau hai năm không giành được một danh hiệu lớn với Real Madrid, Mbappe nhận thức rõ rằng “mọi người đều kỳ vọng điều gì đó ở chúng tôi”. Anh và các đồng đội đang “khao khát”. Mbappe cũng khẳng định bản thân “không thể chờ đợi thêm để chiến đấu cho mọi danh hiệu”.