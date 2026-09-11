Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao: Iran tàn phá cơ sở Mỹ ở Bahrain

(VTC News) -

Theo Epoch Times, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao xác nhận các cuộc tấn công của Iran đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các cơ sở hải quân Mỹ tại Bahrain.

“Họ đã tàn phá nặng nề Bahrain”, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ cho biết trong cuộc phỏng vấn được Epoch Times công bố hôm 10/9.

Theo tờ báo, phát biểu của ông Hùng Cao đánh dấu lần hiếm hoi một quan chức cấp cao của Mỹ công khai thừa nhận mức độ thiệt hại mà Trung tâm Hỗ trợ Hoạt động Hải quân (NSA) - nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ và Bộ tư lệnh Hải quân Trung tâm - phải hứng chịu.

Ông Hùng Cao cho biết thiệt hại tại căn cứ cũng ảnh hưởng đến hoạt động liên quan tới tàu sân bay USS Abraham Lincoln, khiến thủy thủ đoàn “không có nơi để cập bến”.

Ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, các phân tích dựa trên nguồn tin công khai và hình ảnh vệ tinh cho thấy các cơ sở của Mỹ tại Bahrain đã chịu thiệt hại đáng kể trong những cuộc tấn công của Iran vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Đô đốc Daryl Caudle, sĩ quan quân sự cấp cao nhất của Hải quân Mỹ, hồi đầu tháng cho biết lực lượng này sẽ chưa thể quay trở lại Trung tâm Hỗ trợ Hoạt động Hải quân Bahrain trong thời gian tới do những thiệt hại tại đây.

Khi được hỏi liệu hải quân Mỹ có cần sửa chữa NSA Bahrain để duy trì hiện diện ở khu vực hay không, ông Hùng Cao cho biết “một lực lượng chuyên trách đang xem xét vấn đề đó”.

Trước khi cập cảng Laem Chabang, Thái Lan vào đầu tháng này, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã trải qua gần 9 tháng liên tục làm nhiệm vụ trên biển, trong đó có khoảng 200 ngày hoạt động tại khu vực xung đột.

Thời gian triển khai kéo dài của USS Abraham Lincoln khiến nhiều nghị sĩ Mỹ và gia đình các thủy thủ quan tâm. Một số thông tin cho biết thủy thủ đoàn từng đối mặt với tình trạng thiếu thực phẩm, nước sinh hoạt, hệ thống đường ống gặp trục trặc và tinh thần sa sút. Những vấn đề về sức khỏe tâm lý của thủy thủ, trong đó có nguy cơ tự làm hại bản thân, cũng gây lo ngại.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho rằng những thông tin về điều kiện sinh hoạt trên tàu sân bay đã bị “phản ánh hoàn toàn sai lệch”.

Hình ảnh vệ tinh ghi lại thiệt hại ở NSA Bahrain hồi tháng 6. (Ảnh: Airbus)

Jim Webb, cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ và hiện là nhà tư vấn an ninh quốc gia độc lập, cho rằng những bình luận mới nhất của ông Cao cho thấy cách bố trí lực lượng hiện nay của Mỹ tại Trung Đông “không thể duy trì nếu họ tiếp tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công”.

“Tôi không nghĩ có cách nào, dù là ngắn, trung hay dài hạn, để bảo vệ tốt một nơi như NSA Bahrain, chứ chưa nói đến các căn cứ hậu cần khác tại đó”, ông cho hay. Ông Webb nói thêm rằng việc duy trì lực lượng Mỹ tại các căn cứ trong khu vực sẽ khiến họ trở thành “những mục tiêu thường trực”.

Trong cuộc phỏng vấn với The Cipher Brief tháng trước, tướng lục quân Mỹ về hưu David Petraeus cũng đưa ra nhận định tương tự, cho rằng các tiền đồn quân sự hiện nay của Mỹ trong khu vực “không còn khả thi”.

Ông Petraeus cho biết chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) Brad Cooper phần lớn giám sát các hoạt động chiến đấu từ xa, thay vì làm việc tại sở chỉ huy tiền phương của CENTCOM ở căn cứ không quân Al Udeid, Qatar.