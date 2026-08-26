Phát hiện, quy tập thêm 20 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

(VTC News) -

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thông tin, tính đến ngày 26/8, tại phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Đội 584 (Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn quy tập 6 hài cốt; khu phố Trí Bưu 13 hài cốt liệt sĩ: trong đó có 2 riêng lẻ; 4 mộ tập thể (11 hài cốt liệt sĩ); khu phố Như Lệ 1 hài cốt.

Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Xuân Diện)

Các hài cốt liệt sĩ hiện được đưa về quàn tại trụ sở Đội 584 và được cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo theo đúng quy định.

Gần đây nhất, trong 2 ngày ngày 25 và 26/8, Đội 584 tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Như Lệ (phường Quảng Trị) và 1 mộ tập thể có (2 hài cốt liệt sĩ) tại khu vực Trí Bưu (phường Quảng Trị).

Hài cốt liệt sĩ tại khu phố Như Lệ, phường Quảng Trị được phát hiện ở độ sâu khoảng 0,8m, còn nằm trong tăng, được gói và buộc bằng dây thông tin.

Theo lực lượng chức năng, mặc dù phần xương của các liệt sĩ vừa được phát hiện đã phân hủy nhưng phần răng còn đảm bảo chất lượng để lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện các di vật kèm theo hài cốt liệt sĩ gồm tăng, dây thông tin và cúc áo.

Tại khu vực Trí Bưu, hài cốt liệt sĩ bị bom đánh xáo trộn trong gạch đá còn nhiều xương vụn, xương ống chân, bàn chân, răng.

Di vật được phát hiện cùng gồm: 2 võng dù, 2 tăng, 2 dao găm, 2 mặt nạ phòng hoá, 3 đế dép bị cháy, 2 mặt thắt lưng, 2 bình tông, 1 bộ máy thông tin bị phân huỷ, khoá nòng và thoi đẩy súng AK, la bàn, ống nhòm, xẻng bộ binh, hộp tiếp đạn AK, đồng hồ, cúc áo…

Căn cứ vào hiện trạng và di vật, số lượng xương kết luận đây là 1 mộ tập thể có 2 hài cốt liệt sĩ, bị bom đánh xáo trộn trong hầm.

Đội 584 phối hợp với các cơ quan chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ tại khu vực các khu vực thuộc phường Quảng Trị.