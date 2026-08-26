(VTC News) -

Ngày 26/8, Thượng tá Đỗ Quang Hơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, cho biết lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện, cất bốc 29 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà lao Thành Diên Khánh, xã Diên Khánh.

Đến hiện tại, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy 29 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà lao Thành Diên Khánh

Theo Thượng tá Đỗ Quang Hơn, qua các nguồn tin, khu vực nhà lao Thành Diên Khánh từng là nơi giam giữ và chôn cất nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh trong thời gian bị địch bắt, giam giữ trước năm 1975.

Sau hơn một tuần triển khai tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện và cất bốc 29 hài cốt liệt sĩ. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

“Công việc được tiến hành tỉ mỉ, cẩn trọng vì các mẫu hài cốt đã chôn vùi lâu năm, rất dễ vỡ, hỏng”, Thượng tá Hơn thông tin.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trực tiếp kiểm tra công tác tìm kiếm.

Tại buổi kiểm tra công tác tìm kiếm sáng nay, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo tài liệu, khu vực nhà lao cũ, hiện thuộc khuôn viên trụ sở Công an xã Diên Khánh, là nơi an táng nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh trong thời gian bị bắt, giam giữ trước năm 1975.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy xã Diên Khánh, cho biết thời gian qua, các lực lượng đã khảo sát, tổ chức khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà lao cũ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đang kêu gọi các cựu chiến binh, cán bộ lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử và những người từng sinh sống, làm việc tại khu vực nhà lao Thành Diên Khánh trước năm 1975 cung cấp thông tin liên quan.

Thông tin cần cung cấp gồm họ tên, năm sinh, quê quán, đơn vị chiến đấu, thời gian và địa điểm hy sinh, nơi chôn cất ban đầu, khu vực nghi có mộ cùng các tài liệu, hình ảnh, sơ đồ, bản đồ, thư từ, nhật ký, kỷ vật hoặc thông tin từ đồng đội, nhân chứng.

Các thông tin có thể liên hệ Trung tá Nguyễn Hải Sơn, Chính trị viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, số điện thoại 0338.294.707, hoặc cơ quan quân sự địa phương gần nhất.