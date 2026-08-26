Thêm 17 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Chiều 26/8, theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (Khu B), Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 1000m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Kết quả trong ngày 26/8, lực lượng đã phát hiện, quy tập 17 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật tại Khu B. Như vậy từ ngày 23/6 đến hết ngày 26/8, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 511 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 258 bộ có di vật.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B Công viên Lê Thị Riêng.

Trong tổng số hài cốt đã được quy tập, có 478 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Khu B là vị trí tìm kiếm thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng. Đây là khu vực có lượng đất đắp lớn hình thành trong quá trình cải tạo công viên trước đây, khiến lực lượng chức năng phải xử lý hàng trăm m³ đất mỗi ngày để tiếp cận các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Trong ngày 26/8, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, việc tìm kiếm được triển khai tại khu A, sau đó mở rộng sang khu B trên cơ sở thông tin từ các nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa. Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B.

Công tác tìm kiếm tại khu B vẫn đang tiếp tục được triển khai, mở rộng phạm vi để tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại dưới lòng đất.