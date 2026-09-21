Phó Giám đốc Công an TP.HCM được điều động làm Giám đốc Công an TP Huế

(VTC News) -

Sáng 21/9, Công an TP Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an TP Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định của Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, giữ chức Giám đốc Công an TP Huế.

Đại tá Nguyễn Đình Dương phát biểu sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Huế. (Ảnh: N.L)

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế, được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ. Trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Giám đốc Công an TP Huế, Bộ Công an giao Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế, phụ trách đơn vị.

Đại tá Nguyễn Đình Dương (50 tuổi, quê TP.HCM) trưởng thành từ lực lượng Công an TP.HCM và từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại công an các quận, phòng nghiệp vụ trước khi giữ chức vụ lãnh đạo Công an TP.HCM.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an TP Huế tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đình Dương. (Ảnh: N.L)

Trong quá trình công tác, ông từng là Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Gò Vấp, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Tân Bình và Phó trưởng Công an quận 2.

Tháng 5/2020, ông Nguyễn Đình Dương được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an quận 4. Đến tháng 12/2020, ông được điều động giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM.

Ngày 1/6/2023, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP Thủ Đức cũ.

Ngày 14/8/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Dương, khi đó là Trưởng Công an TP Thủ Đức, giữ chức Phó Giám đốc Công an TP.HCM