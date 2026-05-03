Quảng Ninh đề xuất hợp nhất các trường đại học, giải thể nhiều đầu mối

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức cuộc họp nhằm rà soát, thúc đẩy việc thực hiện Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

Thông điệp xuyên suốt được lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh là sắp xếp phải thực chất, tinh gọn nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, hàng loạt đề án lớn liên quan đến tổ chức bộ máy được đưa ra bàn thảo. Trong đó, đáng chú ý là phương án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị thuộc UBND tỉnh như Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cùng các tổ chức bên trong.

Lĩnh vực giáo dục cũng được đặt trong lộ trình cải tổ mạnh mẽ. Tỉnh đang rà soát, giải thể các điểm trường lẻ không đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu theo quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, tỉnh xây dựng đề án sắp xếp Trường Đại học Hạ Long thuộc UBND tỉnh và các trường đại học thuộc các ngành Trung ương thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực trực thuộc tỉnh.

Hệ thống trường cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập cũng được sắp xếp lại, gắn với nhu cầu đào tạo thực tiễn. Một đề án đáng chú ý khác là kế hoạch thành lập Trường Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Quảng Ninh.

Ở lĩnh vực giao thông và xây dựng, tỉnh triển khai phương án hợp nhất nhiều đơn vị như Cảng vụ đường thủy, Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, Ban Quản lý bảo trì công trình và Viện Quy hoạch - Thiết kế xây dựng thành một đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên. Trạm Quá cảnh đường bộ Việt - Trung cũng được định hướng tổ chức lại theo hướng chuyển chức năng về các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng.

Đặc biệt, Quảng Ninh cũng thực hiện rà soát để giải thể Ban An toàn giao thông cấp tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng, đồng thời đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn các ban quản lý dự án, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và thúc đẩy cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập.

Không chỉ dừng ở việc “gộp - giảm” đầu mối, tỉnh còn chú trọng nâng cao chất lượng vận hành từ cơ sở. Các phương án tăng cường lực lượng cho Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm về cấp xã, phường, đặc khu được đưa ra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ đầu.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ngành rà soát kỹ lưỡng, xây dựng phương án sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý, thẩm quyền và điều kiện tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh, việc sắp xếp phải gắn liền với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh bứt phá, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.