Chuyện những người 'gác đêm' thầm lặng

TP.HCM về đêm, khi nhiều người chìm vào giấc ngủ, có một nhóm bạn trẻ vẫn đều đặn khoác áo phản quang, lên xe và bắt đầu hành trình của mình.

Họ không phải lực lượng chuyên nghiệp, cũng không nhận thù lao, nhưng lại có mặt ở những “điểm nóng” nhất của đêm, nơi tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Họ gọi mình bằng một cái tên giản dị - Đội cứu hộ giao thông S.P.D.

Những cuộc gọi trong đêm

Anh Nguyễn Quốc Thái (sinh năm 1997), đội trưởng Đội cứu hộ giao thông S.P.D, nhớ lại hành trình bắt đầu không hề được tính toán trước.

Sau những tháng ngày cùng nhau tham gia chống dịch COVID-19 tại TP.HCM, một nhóm thanh niên xa lạ trở nên thân thiết như người nhà. Khi dịch qua đi, họ tự hỏi mình có thể làm gì tiếp theo cho cộng đồng và thế là một đội cứu hộ tự phát được thành lập.

Trên nhiều tuyến đường, các thành viên của đội rong ruổi tuần tra, kịp thời phát hiện và hỗ trợ người gặp sự cố trong đêm.

Tháng 11/2022, cái tên S.P.D chính thức ra đời, với vỏn vẹn 4 thành viên. Theo anh Thái, cái tên S.P.D được lấy cảm hứng từ bộ phim siêu nhân phát sóng khoảng năm 2004-2005, gắn liền với ký ức tuổi thơ của thế hệ 9X.

Đến năm 2023, khi phong trào SOS nở rộ, đội phát triển lên gần 20 người. Nhưng guồng quay cuộc sống, công việc và áp lực khiến nhiều người phải rời đi.

Hiện tại, đội duy trì khoảng 10 thành viên và đều đặn thực hiện công việc. Mỗi đêm, từ 21h đến 1h sáng, các thành viên S.P.D bắt đầu ca trực. Đó là khung giờ mà theo anh Thái là nguy hiểm nhất nhưng cũng ít sự hỗ trợ nhất.

Họ đi qua những tuyến đường được gọi là “điểm đỏ”, nơi ít tiệm sửa xe, thiếu cơ sở y tế và thường xuyên có xe tải lớn lưu thông như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát…

Ngoài tuần tra, đội còn nhận cuộc gọi từ hotline và Fanpage SPD Emergency. Nhiều tài xế công nghệ đã lưu sẵn số điện thoại của đội. Khi thấy tai nạn, họ không chỉ dừng lại giúp đỡ mà còn kết nối nạn nhân với S.P.D.

Anh Thái cùng các thành viên của đội giúp đỡ người đi đường khi triều cường lên.

Chỉ cần một tin nhắn định vị, một cuộc gọi ngắn, các thành viên sẽ lập tức lên đường. Điều đáng nói là tất cả đều miễn phí.

Hoạt động không thu phí, kinh phí của đội đến từ chính các thành viên. Mỗi người tự nguyện đóng góp 100.000 đồng mỗi tháng để duy trì hoạt động, mua vật tư y tế và phụ tùng sửa xe.

“Chúng tôi tuyệt đối không nhận tiền từ người được hỗ trợ. Quyết định này không phải ngẫu nhiên. Trước đó, đã có những mô hình tương tự bị lợi dụng để trục lợi, khiến niềm tin của người dân bị ảnh hưởng”, anh Thái nói.

Và hành trình của đội cũng có những người đồng hành lặng lẽ. Có người đến từ sớm, để lại thùng đồ y tế rồi đi. Có người gửi phụ tùng, không muốn lộ danh tính. Mọi thứ đều được đội ghi nhận và báo cáo minh bạch.

Những áp lực không tên

Ban ngày, anh Thái là kỹ thuật viên tại một tổng kho xăng dầu. Ban đêm, anh lại tham gia vào đội cứu hộ, hôm nào phải trực tối ở chỗ làm thì anh tranh thủ trả lời số đường dây nóng, điều phối các ca cứu hộ.

Thành viên đội nhanh chóng sơ cứu nạn nhân tai nạn giao thông.

Lịch sinh hoạt đảo lộn là chuyện thường. Nhưng điều khó khăn hơn là những áp lực vô hình. Có lần, trong lúc hỗ trợ một ca tai nạn, anh và đồng đội bị người nhà nạn nhân hiểu lầm là người gây tai nạn và lao vào tấn công.

“Họ dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu tụi mình. Lúc đó vừa đau, vừa sốc”, anh nhớ lại.

Phải đến khi công an giải thích, sự việc mới được làm rõ. Nhưng cú sốc tâm lý thì không dễ qua đi. Đêm đó, cả đội ngồi lại với nhau, tự hỏi mình làm vậy liệu có đáng không?

Câu trả lời đến từ chính một thành viên: “Không thể vì một người mà bỏ tất cả những người khác”. Và họ tiếp tục…

Trong hàng trăm ca hỗ trợ, có những khoảnh khắc mà các thành viên S.P.D không bao giờ quên. Một trong số đó là vụ tai nạn năm 2023 trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Nạn nhân là một nữ sinh viên bị bánh xe cán qua. Khi đội đến nơi, nhiều người có mặt ở đó nghĩ cô đã tử vong. Nhưng rồi một chi tiết nhỏ thay đổi tất cả, một thành viên của đội phát hiện ngón tay út của nạn nhân khẽ cử động.

“Anh em chúng tôi lập tức quay lại. Có người còn cản vì nghĩ đã mất rồi, nhưng các thành viên vẫn làm. Sơ cứu, xử lý máu đông khỏi đường thở và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra”, anh Thái kể.

Một năm sau, cô gái vẫn sống, dù mang nhiều chấn thương nặng. Đó là khoảnh khắc mà cả đội gọi là phần thưởng lớn nhất.

Một trường hợp xe hư giữa khuya được đội S.P.D hỗ trợ sửa chữa miễn phí, giúp người dân tiếp tục hành trình an toàn.

Nhưng không phải ca nào cũng có kết thúc như vậy. Có lần, đội hỗ trợ một tài xế Grab bị tai nạn. Họ làm hết sức, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Một tuần sau, gia đình nhắn tin: “Ba em mất rồi!”. Một câu nói ngắn, nhưng đủ khiến cả đội trầm lặng.

Để đối mặt với những giới hạn của mình, S.P.D chọn cách học. Các thành viên được đào tạo sơ cấp cứu bởi Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức địa phương. Khi tiếp nhận ca tai nạn, họ tuân thủ quy trình: báo công an, gọi 115, kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, sơ cứu trước khi chuyển viện.

Anh Trần Ngô Hồng Phước, đội phó, cho biết: “Chúng tôi luôn mang găng tay, kiểm tra nạn nhân kỹ trước khi can thiệp. Mỗi thao tác đều phải đúng để tránh gây nguy hiểm thêm”.

Chị Nguyễn Quý Thuỳ Dương, Phó Bí thư Đoàn phường Tân Mỹ (TP.HCM), cho biết trong bối cảnh Tân Mỹ là một trong những “điểm nóng” về triều cường, ngập nước, đặc biệt vào ban đêm, sự xuất hiện kịp thời của đội đã giúp giảm đáng kể áp lực cho lực lượng tại chỗ.

“Khi có thông tin hỗ trợ triều cường, các bạn có mặt rất nhanh. Đội chia lực lượng ra nhiều điểm để vừa điều tiết giao thông, vừa hỗ trợ người dân qua các đoạn ngập. Những trường hợp xe chết máy, bể bánh hay người té ngã đều được hỗ trợ kịp thời, rất hiệu quả”, chị Dương chia sẻ.

Đội tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, vận hành xe hút đinh trên nhiều tuyến đường.

Đặc biệt, S.P.D còn tổ chức các buổi hướng dẫn sơ cấp cứu cho thiếu nhi tại địa phương, một hoạt động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lâu dài. Những kỹ năng cơ bản như xử lý vết thương, nhận biết dấu hiệu nguy hiểm hay cách gọi trợ giúp được truyền đạt một cách gần gũi, dễ hiểu.

Song song đó, đội còn triển khai hai xe hút đinh, thường xuyên di chuyển trên các tuyến đường để giảm nguy cơ tai nạn do vật sắc nhọn. Công việc âm thầm này ít khi được chú ý, nhưng lại góp phần ngăn chặn nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Không dừng lại ở hiện tại, S.P.D đang ấp ủ một dự án lớn hơn là xây dựng hệ thống “nút nhấn SOS”. Ý tưởng là khi người dân gặp nạn, chỉ cần bấm một nút trên điện thoại, hệ thống sẽ định vị và kết nối với đội cứu hộ gần nhất.

“Ví dụ ở Tân Bình thì hệ thống sẽ gọi đội gần đó, không cần phải tìm số hay nhắn tin. Dự án vẫn đang trên bàn giấy, nhưng đó là giấc mơ mà các thành viên tin rằng sẽ thành hiện thực”, anh Thái nói.

Nhận cuộc gọi đề nghị hỗ trợ, các thành viên lại lên đường bất kể ngày hay đêm.

Giờ đây, S.P.D đã có một chốt hoạt động tại phường Tân Mỹ, nơi các thành viên có thể tụ họp lại để trao đổi, tập huấn và chuẩn bị cho mỗi ca trực.

Họ vẫn là những con người rất bình thường: công nhân, sinh viên, nhân viên văn phòng. Ban ngày đi làm, ban đêm đi hỗ trợ người khác. Không bảng lương. Không danh hiệu... Nhưng mỗi khi điện thoại reo trong đêm, họ vẫn lên đường. Bởi với họ, chỉ cần còn một người cần giúp đỡ, thì hành trình ấy vẫn chưa thể dừng lại.