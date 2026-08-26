Quảng Ninh đặt mục tiêu có chỉ số hạnh phúc đứng đầu cả nước

(VTC News) -

Ngày 26/8, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức họp giao ban, nghe và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; kết quả khám sức khỏe định kỳ toàn dân năm 2026 và công tác chuẩn bị lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội thành lập thành phố Quảng Ninh, dự kiến diễn ra ngày 28/8.

Cho ý kiến về định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Quản Minh Cường nhấn mạnh, việc trở thành thành phố đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với Quảng Ninh trong phát triển toàn diện.

Quảng Ninh cần hướng tới xây dựng một thành phố tiên phong, đi đầu, mẫu mực trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục, y tế; đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Quảng Ninh hướng tới việc trở thành thành phố có chỉ số hạnh phúc đứng đầu cả nước. Trong ảnh, người dân phường Hồng Gai, Quảng Ninh được khám sức khỏe miễn phí (Ảnh: Nguyễn Hoa)

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Quảng Ninh đặt ra mục tiêu trở thành địa phương có chỉ số hạnh phúc đứng đầu cả nước, qua đó bảo đảm người dân được sống trong môi trường lành mạnh, an toàn và có chất lượng.

Liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia, ông Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả, bảo đảm người dân thực sự được thụ hưởng những thành quả từ các chương trình.

Cụ thể, đối với công tác khám sức khỏe định kỳ toàn dân, Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc khám sức khỏe cho học sinh các cấp học ngay trong tháng 9/2026.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát ngay toàn bộ các địa điểm có nguy cơ sụt lún, sạt lở trong mùa mưa bão; chủ động xây dựng phương án khắc phục, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định để nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng lưu ý trong các văn bản chính thống, bài phát biểu và trên các diễn đàn cần thống nhất sử dụng tên gọi “thành phố Quảng Ninh” theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ về dấu mốc phát triển mới của địa phương.