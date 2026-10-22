Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - EU

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Ukraine sẵn sàng làm điều chưa từng có để chấm dứt xung đột với Nga Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng đóng băng chiến tuyến để chấm dứt xung đột với Nga và giữ nguyên phần lớn lãnh thổ Ukraine.

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