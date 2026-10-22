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Xuất bản ngày 22/10/2026 08:17 AM
Xuất bản ngày 22/10/2026 08:17 AM

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - EU

Chuyến thăm EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - EU bước vào giai đoạn phát triển mới.

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - EU - 1

Diệp Thảo/VOV.VN

Link: https://vov.vn/chinh-tri/quan-he-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-eu-post1342831.vov

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Dòng sự kiện: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Đan Mạch, EU và Bỉ
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