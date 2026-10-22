Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - EU

Diệp Thảo/VOV.VN
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Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh sơ tán nhân viên chính phủ không thuộc diện khẩn cấp và thành viên trong gia đình của họ khỏi phái bộ tại Ả Rập Xê Út.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng đóng băng chiến tuyến để chấm dứt xung đột với Nga và giữ nguyên phần lớn lãnh thổ Ukraine.
Bầu trời Ukraine giờ đây thường xuyên vang vọng tiếng của những chiếc tiêm kích F-16 nhắm mục tiêu vào máy bay không người lái (UAV) phản lực Nga.
Ông Zelensky khẳng định điều quan trọng là phải tiến hành đàm phán ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga.
Chiều 21/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ.
Tổng thống Donald Trump thông báo về việc Nga trả tự do cho cựu giáo viên Mỹ Stephen Hubbard sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin.
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