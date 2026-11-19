(VTC News) -

Dòng khách tăng trưởng, Halong Marina mở rộng sức hút

Chín tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, tăng gần 10% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch đạt 56.400 tỷ đồng, tăng hơn 27%. Riêng kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, địa phương đón 568.000 lượt khách, trong đó 227.500 lượt khách lưu trú, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Bãi Cháy, Khu đô thị vịnh biển Halong Marina đang định hình diện mạo một trung tâm nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí bên vịnh di sản. Mùa hè 2026, Quảng trường biển trở thành sân khấu khai mạc Miss World 2026 với quy mô khoảng 10.000 người; lễ hội Thu Fest bên đại cảnh Halo Bay Show trong tháng 9 tiếp tục thu hút khoảng 20.000 lượt tham dự.

Dòng khách đông đảo tiếp thêm sức sống cho hệ sinh thái lưu trú, dịch vụ đã hình thành tại Halong Marina. InterContinental Halong Bay Resort, chính thức vận hành từ tháng 7/2025, bổ sung một dấu ấn nghỉ dưỡng hạng sang mang thương hiệu quốc tế.

Cùng Citadines Marina Halong, các căn hộ khai thác lưu trú tại ICON40, hệ thống khách sạn boutique và biệt thự nghỉ dưỡng, khu đô thị đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm du khách. Theo đại diện Viet Orient, công suất phòng tại Bãi Cháy có thể đạt 80-85% trong mùa du lịch cao điểm.

Hoạt động ẩm thực và giải trí cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Tại Chã village Halong, lượng khách năm 2026 tăng hơn 30%, doanh thu khách lẻ tăng 56% so với cùng kỳ; riêng mùa hè đón hơn 200 đoàn doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Nhà sáng lập Chã village Halong, đồng thời là Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Vitamin Tour & Event, nhận thấy dòng khách ngày càng đa dạng qua các mùa. Nếu mùa hè nổi bật với khách Việt và các kỳ nghỉ gia đình, sau cao điểm là các đoàn hội họp, sự kiện doanh nghiệp và khách quốc tế. Sự đa dạng ấy mở thêm cơ hội cho mô hình căn hộ phong cách khách sạn.

Bài toán khai thác từ góc nhìn người trong cuộc

BIM Land là một trong những nhà phát triển sớm theo đuổi dòng căn hộ phong cách khách sạn tại Halong Marina, từ ICON40, SkyM đến mới nhất là Prima Bay.

Mô hình kết hợp sự riêng tư, linh hoạt của căn hộ với hệ tiện ích và trải nghiệm nghỉ dưỡng mang phong cách khách sạn, hướng tới nhu cầu khai thác lưu trú thực tế. Trong đó, ICON40 đã bàn giao và ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực từ các quỹ căn đang vận hành.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên, nhà sáng tạo nội dung du lịch và nhà đầu tư trực tiếp khai thác căn hộ tại ICON40, cho biết quỹ căn chị vận hành có thể đạt công suất khoảng 95% trong cao điểm hè, gần như kín phòng vào nhiều dịp lễ.

Khách Việt thường lưu trú 1-2 đêm, trong khi mùa đông có những nhóm khách quốc tế ở từ 40-60 đêm, thậm chí tới 120 đêm. Thực tế này cho thấy khả năng phục vụ nhiều nhu cầu lưu trú khác nhau của dòng căn hộ.

Trong khi đó, chị Nguyễn Diệp Anh, Nhà sáng lập SOL Travel, cho biết trong 12 căn ICON40 đơn vị đang khai thác có tám studio. Từ kinh nghiệm quản lý bất động sản cho thuê tại Quảng Ninh từ năm 2017, chị đánh giá loại căn nhỏ gọn có lợi thế tiếp cận nhiều nhóm khách, trong khi căn nhiều phòng ngủ đáp ứng nhu cầu của gia đình và các nhóm đông người.

Prima Bay và tiềm năng của thế hệ căn hộ phong cách khách sạn

Tiếp nối kinh nghiệm phát triển những sản phẩm nghỉ dưỡng tại Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, BIM Land kiến tạo tòa tháp đôi trước vịnh Prima Bay tại cửa ngõ Bán đảo 1, mặt tiền đại lộ Hoàng Quốc Việt.

Hơn 83% quỹ căn là studio diện tích khoảng 30-42 m², phù hợp với nhu cầu của khách cá nhân, cặp đôi và gia đình nhỏ. Các loại căn nhiều phòng ngủ bổ sung lựa chọn cho những nhóm khách khác nhau, mở rộng khả năng khai thác qua nhiều mùa.

Dấu ấn kiến trúc góp phần tạo sức hút riêng cho Prima Bay trên thị trường lưu trú. Mercurio Design Lab, studio thiết kế Ý do kiến trúc sư Massimo Mercurio dẫn dắt, tạo hình hai khối tháp chữ L đối xứng như hai cánh cửa mở về phía vịnh, gia tăng mặt thoáng, ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn qua nhiều lớp cảnh quan.

Đặc biệt, với những căn hướng về Halo Bay Show, ban công có thể trở thành khán đài riêng thưởng lãm nghệ thuật trình diễn ánh sáng, âm nhạc và mặt nước - trải nghiệm bổ sung sức hấp dẫn cho căn hộ trong lựa chọn của du khách.

Hệ tiện ích đa tầng với vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước, không gian làm việc và thư giãn trên cao tiếp tục mở rộng trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách trong suốt kỳ lưu trú.

Ở góc độ khai thác, Prima Bay chú trọng sự thuận tiện trong đón tiếp, phục vụ khách và quản lý tài sản, với hai sảnh đón riêng tại mỗi tòa cùng hệ giao thông nội khu phù hợp hoạt động lưu trú. BIM Estates Management đảm nhiệm quản lý tòa nhà; mạng lưới đối tác khai thác hiện hữu tại Halong Marina mở thêm lựa chọn kinh doanh cho chủ sở hữu.

Dự kiến bàn giao năm 2029, Prima Bay đón đầu giai đoạn phát triển tiếp theo của Halong Marina. Từ tháng 9/2026, Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng mạng lưới cao tốc hiện hữu, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được đặt mục tiêu khai thác thương mại năm 2029, với thời gian chạy tàu dự kiến khoảng 23 phút giữa hai ga đầu cuối.

Những chuyển động về vị thế đô thị, hạ tầng và hệ sinh thái du lịch được kỳ vọng tiếp tục mở rộng cơ hội cho thị trường lưu trú Quảng Ninh, trong đó có Prima Bay.