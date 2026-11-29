(VTC News) -

Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Nhật Linh (SN 1983, trú tại phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhật Linh. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2022, Linh sử dụng tư cách Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhật Thành và Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Trung Thành Land để kêu gọi các cá nhân góp vốn kinh doanh, hợp tác đầu tư vào các dự án khu dân cư, dịch vụ.

Tuy nhiên, các dự án được Linh đưa ra để huy động vốn đều chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền nhận được từ các cá nhân không được sử dụng đúng mục đích đầu tư, mà được Linh dùng để trả nợ cũ và chi tiêu cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Nhật Linh bị cáo buộc đã chiếm đoạt tài sản của 4 cá nhân gồm anh N.Đ.T., anh P.T.M., chị Đ.T.L. và anh T.V.C., với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.