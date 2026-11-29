(VTC News) -

Ngày 29/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ, với số lượng tang vật hơn 31.000 viên đạn tạo áp.

Trước đó, ngày 25/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận vụ án “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”, xảy ra ngày 10/11 tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

Các bị can trong vụ án.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Tùng (SN 1996, trú phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Ba bị can Nguyễn Hữu Hùng (SN 1983, trú phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ), Trương Thị Thu Trang (SN 1991, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) và Vũ Thị Thu Hà (SN 1989, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”.

Các quyết định trên được thực hiện theo điểm d, khoản 2, Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2025, Lê Thanh Tùng nảy sinh ý định đặt mua đạn tạo áp từ Trung Quốc đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Tùng liên hệ với anh họ là Nguyễn Hữu Hùng để tổ chức vận chuyển hàng qua biên giới.

Sau đó, Hùng liên hệ với Trương Thị Thu Trang và Vũ Thị Thu Hà để nhận hàng tại Hà Khẩu (Trung Quốc), thuê người vận chuyển trái phép về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Hơn 31.000 viên đạn với tổng khối lượng hơn 7,7kg được cơ quan chức năng thu giữ. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, những người này chia nhỏ đạn tạo áp vào túi zip, dùng băng dính quấn lại rồi cất giấu quanh chân, đùi và bụng. Sau khi đưa hàng qua biên giới, số đạn được tập kết, đóng vào thùng carton và gửi theo xe khách về Phú Thọ cho Tùng tiêu thụ.

Đường dây này hoạt động nhiều lần với số lượng lớn. Những kẻ này sử dụng mạng xã hội để liên lạc, trao đổi và thanh toán tiền công.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Công an thu giữ tổng cộng 31.251 viên đạn tạo áp. Theo kết luận giám định, toàn bộ số viên kim loại này đều chứa vật liệu nổ, với tổng khối lượng hơn 7,7kg.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.