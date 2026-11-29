(VTC News) -

Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với bị can Hà Thanh Quốc (nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cũ); Thân Đức Sửu (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam cũ).

Một số cán bộ khác cũng bị khởi tố gồm: Võ Thành Văn (nguyên Phó Phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam cũ); Võ Anh Tuấn (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cũ, nay là Phó phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng); Nguyễn Thành Châu (Phó Chánh Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cũ, nay là Phó phòng Tài chính Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật TP Đà Nẵng).

Cùng bị khởi tố còn có Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC); Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC) do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình đấu thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy ngoại ngữ để cung cấp cho các trường phổ thông tại tỉnh Quảng Nam cũ với Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thi hành quyết định khởi tố đối với các bị can. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn cùng các nhân viên thông đồng với Võ Anh Tuấn cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, giá trang thiết bị mua sắm, nâng khống giá thiết bị và thông đồng với đơn vị thẩm định giá để hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá.

Đồng thời, những người này sử dụng các công ty do Nhàn thuê nhân viên và người thân đứng tên lập ra làm “quân xanh” tham gia dự thầu nhằm giúp Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Nguyễn Hồng Sơn là người trực tiếp chỉ đạo nhân viên Công ty AIC thông đồng với chủ đầu tư (qua Võ Anh Tuấn) tiết lộ, cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, giá trang thiết bị mua sắm, thông đồng với đơn vị thẩm định giá để thẩm định giá thiết bị theo giá ấn định với Công ty AIC trước đó nhằm hợp thức hóa chứng thư thẩm định, chỉnh sửa, hợp thức hồ sơ mời thầu để Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng làm rõ bị can Hà Thanh Quốc; Thân Đức Sửu có hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam cũ phê duyệt giá gói thầu chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá mà không có báo cáo kết quả thẩm định giá, dẫn đến không đúng với giá trị thực tế.

Cơ quan Công an làm rõ việc bị can Võ Thành Văn (hiện nghỉ hưu) có hành vi thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC thẩm định nâng khống giá thiết bị gói thầu; Nguyễn Thành Châu thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC tiết lộ, chỉnh sửa hồ sơ mời thầu giúp sức cho Công ty AIC trúng thầu, từ đó gây thiệt hại cho tài sản nhà nước.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các sai phạm này xảy ra lâu (từ năm 2015), trải qua nhiều thời kỳ và có sự biến động về tổ chức, bộ máy hành chính; việc thu thập, rà soát, đối chiếu hồ sơ, tài liệu và chứng cứ phục vụ điều tra rất phức tạp.

Nhiều tài liệu, chứng từ liên quan đến quy trình lập dự toán, thẩm định giá, xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần được kiểm chứng chặt chẽ qua nhiều đầu mối.

Làm việc với cơ quan điều tra, các bị can không thành khẩn khai báo, có biểu hiện quanh co, né tránh trách nhiệm, thậm chí không thừa nhận hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, làm rõ bản chất vụ án và xác định vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn bỏ trốn, đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, công an các địa phương ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung điều tra, củng cố chứng cứ, làm rõ toàn diện tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.