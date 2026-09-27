Phú Quốc đón chuyến bay mùa Đông 2026 đầu tiên từ Nga

(VTC News) -

Chuyến bay mang số hiệu VJ2867 chở hơn 370 du khách Nga đã hạ cánh an toàn tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc. Sự kiện không chỉ đánh dấu chuyến bay mở màn cho chiến dịch du lịch mùa Đông năm nay, mà còn khẳng định sức hút mạnh mẽ của đảo ngọc đối với thị trường du khách Nga.

Tại sảnh đến quốc tế, không khí vô cùng rộn rã với chương trình múa lân chào mừng, tặng hoa và quà lưu niệm đậm đà bản sắc Việt Nam dành tặng những vị khách quốc tế đầu tiên.

Sáng 27/9, Phú Quốc đón hơn 370 du khách đến từ Krasnoyarsk, Liên bang Nga. (Ảnh: Khánh Hoàng)

Nga tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Phú Quốc. Việc duy trì và tăng cường các đường bay trực tiếp không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn đáp ứng nhu cầu kỳ nghỉ dài ngày tránh đông của du khách.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất, các doanh nghiệp trên đảo đã chủ động kết nối chặt chẽ với hệ thống khách sạn, đơn vị vận chuyển, đội ngũ hướng dẫn viên và các khu vui chơi giải trí tại Phú Quốc, sẵn sàng mang đến những trải nghiệm lưu trú - nghỉ dưỡng trọn vẹn và an toàn.

Theo kế hoạch, mỗi tháng Anex Việt Nam dự kiến sẽ đưan 15.000 khách Nga đến đảo ngọc Phú Quốc. (Ảnh: Khánh Hoàng).

Với lợi thế khí hậu ấm áp, bờ biển đẹp cùng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, Phú Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến nghỉ Đông hàng đầu cho du khách quốc tế đến từ Nga và khu vực Đông Âu. Hoạt động này cũng đặt nền móng cho kế hoạch mở rộng kết nối đường bay quốc tế của Anex Vietnam trong năm 2027 và các năm tiếp theo.

Theo kế hoạch, mỗi tháng Anex Việt Nam dự kiến sẽ đưa 15.000 khách Nga đến đảo ngọc Phú Quốc.