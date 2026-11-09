Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tọa đàm với các doanh nghiệp lớn Nhật Bản

Tham dự, về phía Nhật Bản có Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Kobayashi Ken; Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) Tsutsui Yoshinobu; đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn là thành viên của Keidanren.

Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) quy tụ hơn 1.500 doanh nghiệp hàng đầu có uy tín và tầm ảnh hưởng sâu rộng không chỉ tại Nhật Bản, mà còn vươn ra kinh tế toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tọa đàm.

Tại Tọa đàm, đại diện Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) mong muốn Việt Nam phát huy vai trò trong cấu trúc kinh tế khu vực, bảo đảm chuỗi cung ứng, duy trì thương mại tự do, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và tăng cường cơ chế hợp tác song phương.

Đại diện các tập đoàn thông tin về hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; chia sẻ về năng lực của doanh nghiệp, gợi mở phương hướng hợp tác, ý tưởng đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới; cam kết tạo ra giá trị dài hạn và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam.

Đại diện các tập đoàn nhấn mạnh hiệu quả hợp tác thực chất giữa các doanh nghiệp, từ đầu tư sản xuất, tạo việc làm đến chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển năng lực quản trị và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Các ý kiến đều khẳng định sẽ đồng hành, đóng góp vào tăng trưởng bền vững và thịnh vượng của Việt Nam thông qua hoạt động hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực như đào tạo nhân lực có năng lực kỹ thuật, trình độ chuyên môn cao, chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, các khu công nghiệp, phát triển năng lượng, chuyển đổi số…

Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản phát biểu tại tọa đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những ý kiến chia sẻ thẳng thắn, tâm huyết của đại diện các doanh nghiệp; nhấn mạnh Tọa đàm là minh chứng sống động cho sự quan tâm sâu sắc, tình cảm chân thành và cam kết đồng hành lâu dài của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đối với sự phát triển của Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng, nâng niu mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mong muốn tiếp tục củng cố, nâng tầm khuôn khổ hợp tác này, nhằm tạo thêm nhiều giá trị thực chất và bền vững cho nhân dân hai nước. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư chính là xung lực mạnh mẽ nhất, là trụ cột vững chắc kết nối hai quốc gia.

Việt Nam đang tích cực thúc đẩy để quan hệ hợp tác này trở nên cân bằng hơn trong những năm tới. Trong đó, các thành viên của Keidanren là những hạt nhân nòng cốt; không chỉ là cầu nối vững chắc đưa đến dòng vốn và công nghệ tiên tiến, mà còn định hình văn hoá kinh doanh chuẩn mực (uy tín, kỷ luật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường).

Nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới hiện nay, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao chất lượng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, hai bên cần chuyển hóa mối quan hệ từ “hợp tác truyền thống trên cơ sở tiếp nhận-chuyển giao” sang “hợp tác đồng kiến tạo, gắn kết sâu sắc về chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng”, hướng đến mục tiêu tăng trưởng chất lượng cao và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược vì thịnh vượng của cả hai bên.

Toàn cảnh tọa đàm.

Để hiện thực hoá tầm nhìn này, sự tham gia của các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, nhất là những doanh nghiệp có tính định hướng và dẫn dắt. Các doanh nghiệp Keidanren hãy nhìn nhận Việt Nam không chỉ là một công xưởng sản xuất thô, một thị trường tiêu thụ tiềm năng, mà là đối tác chiến lược dài hạn, cùng sáng tạo phát triển sản phẩm, thử nghiệm những mô hình mới, cùng phát triển các công nghệ chiến lược, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn và phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo.

Chia sẻ mục tiêu phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào những lĩnh vực như phát triển hệ thống hạ tầng thông minh, các dự án năng lượng xanh, logistics xanh và các ngành công nghiệp xanh; cùng Việt Nam nghiên cứu, phát triển những công nghệ mới nhằm giảm phát thải, đảm bảo an ninh năng lượng với giá thành hợp lý và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển hệ sinh thái tài chính - ngân hàng, thị trường vốn hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế; phát triển lĩnh vực y tế kỹ thuật cao, dược phẩm và công nghiệp sinh học…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chụp ảnh cùng các đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam cam kết giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo sự an tâm tuyệt đối cho mọi kế hoạch dài hạn của doanh nghiệp; đẩy mạnh đột phá thể chế, tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, giải quyết các “điểm nghẽn” để xây dựng một hành lang pháp lý minh bạch, nhất quán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư; cung ứng đầy đủ, ổn định nguồn điện, nước, hạ tầng viễn thông, quỹ đất sạch và nguồn nhân lực.

Việt Cường - Tuấn Nhật/VOV