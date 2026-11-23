(VTC News) -

Chuyên gia thông tin đợt không khí lạnh mạnh và hai đợt mưa lớn sắp trút xuống miền Trung. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo viên Tuấn Anh, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ tối 24/11 đến hết đêm 25/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đáng chú ý, theo nhận định của cơ quan khí tượng, khoảng chiều tối và đêm 27/11 đến khoảng sáng 30/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hoà khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, kèm nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất cũng như tình trạng ngập úng cục bộ.

Dự báo miền Trung đón hai đợt mưa lớn trong những ngày cuối tháng 11.

Cũng theo ông Tuấn Anh, qua theo dõi và phân tích các hình thế thời tiết, khoảng sáng 24/11, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh có cường độ mạnh.

Ở Bắc Bộ, trong đêm 23 và ngày 24/11 sẽ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trong đó, khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11, khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét từ ngày mai, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến trong khoảng 14-17°C, vùng núi Bắc Bộ 11-14°C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 10°C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm xuống mức 15-18°C.

Đối với các hoạt động lưu thông vận tải hàng hải ở trên biển cần chú ý tình trạng gió mạnh, sóng lớn trong những ngày sắp tới.

Từ sáng sớm 24/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều 24/11, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, gió đông bắc cũng mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3m gây ra tình trạng biển động.