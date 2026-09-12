Phố cổ Hà Nội tràn ngập đồ trung thu, người Hà Nội chen chân mua sắm

Càng về tối, lượng người đổ về phố Hàng Mã càng tăng. Nhiều thời điểm, tuyến phố trở nên chật kín, người dân phải vất vả di chuyển từng bước giữa dòng người đông đúc. Các tiểu thương kỳ vọng những ngày tới sẽ là dịp tăng doanh thu trong mùa Tết Trung thu năm nay.