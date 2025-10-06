Phố Hàng Mã ảm đạm, tiểu thương vội vã bê đồ tránh mưa đêm Trung thu

Tối 6/10 (tức 15/8 Âm lịch), do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, Hà Nội mưa rả rích từ đầu giờ chiều khiến phố Hàng Mã (Hà Nội) vốn đông đức, rực rỡ sắc màu dịp Tết Trung thu nay vắng vẻ lạ thường.
Cơn mưa nặng hạt khiến các tiểu thương Hàng Mã buồn bã, nhiều người phải nhanh chóng gom hàng và dọn quán.
Nhiều cửa hàng kinh doanh đồ chơi Trung thu truyền thống bằng giấy, bóng kính,... phải che phủ kỹ lưỡng để tránh hư hại.
“Mọi năm, đêm Trung thu ở đây nhộn nhịp lắm, khách mua đông, hàng bán hết rất nhanh. Năm nay, cơn mưa bất ngờ khiến lượng khách giảm hẳn. Tôi phải vội bê hàng vào trong, nhiều sản phẩm còn chưa kịp bày ra”, bà An, một tiểu thương ở phố Hàng Mã chia sẻ.
"Tôi vừa bày xong vài bộ mặt nạ đẹp thì trời đổ mưa. Không che chắn kịp là hỏng hết. Cũng may có bạt và ô che, nhưng vẫn phải vừa chạy vừa bê đồ. Năm nay bán ế hơn hẳn năm ngoái”, anh Nam, chủ cửa hàng bán mặt nạ giấy bồi chia sẻ.
Tiểu thương vừa dọn đồ vừa cố che chắn hàng hóa, đôi khi phải xếp tạm sản phẩm dưới mái bạt để tránh ướt.
Người mua lác đác, khiến nhiều quán hàng trở nên im ắng.
Nhiều người tới đây vui chơi mua sắm phải che ô, nhanh chân tìm chỗ trú dưới mái hiên các cửa hàng, hoặc chạy vào các quán trà chanh, cà phê ven phố.
Đến 19h30 cùng ngày, mưa bắt đầu ngớt nhưng xung quanh phố Hàng Mã - Hàng Rươi - Hàng Lược vẫn khá thưa thớt người đi chơi Trung thu.
