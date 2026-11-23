(VTC News) -

Sáng 23/11, tại Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu (xã Thái Tân, TP Hải Phòng), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì buổi gặp mặt các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì buổi gặp mặt các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ niềm vui mừng khi cùng các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế về thăm làng nghề gốm Chu Đậu (xã Thái Tân, TP Hải Phòng) - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và lưu giữ những giá trị tinh hoa của nghề gốm Việt Nam.

Chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt của năm 2026, khi ngày 24/11 lần đầu tiên được Quốc hội xác lập là Ngày Văn hóa Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Khẳng định văn hóa giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối các quốc gia, dân tộc, tăng cường sự hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị, nhất là khi Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông qua nghị quyết do Việt Nam khởi xướng, tuyên bố giai đoạn 2027 - 2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng ngoại giao văn hóa, mong muốn mở rộng hợp tác quốc tế trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản và các làng nghề truyền thống.

Qua chuyến tham quan, trải nghiệm tại làng nghề gốm Chu Đậu - nơi lưu giữ dòng gốm cổ từng theo các thương thuyền vươn ra thế giới từ nhiều thế kỷ trước, Phó Chủ tịch nước tin tưởng các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế sẽ có thêm những ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trải nghiệm vẽ trên gốm Chu Đậu.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy bình đẳng giới, giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

Thay mặt Tập đoàn BRG và Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG chào mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, 10 nữ Đại sứ, 5 nữ Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế đến thăm và trải nghiệm Gốm Chu Đậu Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tham quan khu sản xuất gốm Chu Đậu.

Bà Nguyễn Thị Nga cho biết, Gốm Chu Đậu có lịch sử gần 600 năm, gắn liền với tên tuổi bà tổ nghề Bùi Thị Hý, người được tôn vinh là nữ doanh nhân đầu tiên, đồng thời là nhà hàng hải nữ đầu tiên của Việt Nam.

Hiện nay, các hiện vật gốm cổ Chu Đậu đang được lưu giữ tại 46 bảo tàng thuộc 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, minh chứng cho giá trị và sức lan tỏa của dòng gốm Việt trên thế giới.

Tiếp nối truyền thống ấy, Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu gìn giữ những giá trị nguyên bản, đồng thời sáng tạo thêm nhiều dòng sản phẩm mới, đưa di sản hiện diện trong đời sống đương đại. Gốm Chu Đậu được công nhận là Thương hiệu Quốc gia chính là sự ghi nhận cho chất lượng và bản sắc mà Công ty luôn trân trọng vun đắp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và lãnh đạo Tập đoàn BRG.

Tại Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu, lò bầu vẫn đỏ lửa, các kỹ thuật chế tác truyền thống tiếp tục được lưu giữ và trao truyền. Nghệ nhân tỉ mỉ vẽ tay trên từng sản phẩm, gửi gắm tài năng và tâm huyết trong mỗi đường nét, sắc men. Kết tinh từ năm yếu tố Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, mỗi tác phẩm mang vẻ đẹp riêng, kể câu chuyện về văn hóa, thiên nhiên, đời sống và con người Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trực tiếp tham quan quy trình sản xuất và trải nghiệm nghệ thuật vẽ hoa văn truyền thống trên sản phẩm gốm Chu Đậu.