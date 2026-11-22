Sau 27 ngày làm việc, chiều 21/11, Quốc hội đã bế mạc Kỳ họp thứ Hai, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có bài viết với tiêu đề “Kỳ họp của tinh thần trách nhiệm, đổi mới và kiến tạo phát triển”.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bên lề phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

“Sau 27 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, với tinh thần khẩn trương, bối cảnh mới - tư duy mới - cách làm mới cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Những kết quả tại Kỳ họp tiếp tục để lại dấu ấn sâu sắc về đổi mới tư duy và phương thức hoạt động của Quốc hội. Lập pháp hướng mạnh vào kiến tạo phát triển; các quyết sách gắn liền với điều kiện và khả năng tổ chức thực hiện; hoạt động giám sát đi đến cùng vấn đề, thúc đẩy hành động, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn. Đây cũng là những yêu cầu xuyên suốt đối với Quốc hội khóa XVI trong thực hiện trọng trách trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bên lề phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chất lượng lập pháp được đặt lên hàng đầu, hướng mạnh vào tháo gỡ điểm nghẽn, kiến tạo phát triển

Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội đã xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến 5 dự án luật, bao quát nhiều lĩnh vực quan trọng, từ đất đai, nhà ở, đầu tư, tài chính, ngân sách, kinh doanh đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Qua đó, đã thể hiện quyết tâm đổi mới thực chất công tác lập pháp, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và nguyện vọng của Nhân dân.

Yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển bằng pháp luật được quán triệt sâu sắc trong quá trình Quốc hội thảo luận, xem xét, thông qua các luật, nghị quyết. Trong đó, vấn đề được Quốc hội đặc biệt quan tâm, đặt lên hàng đầu là chất lượng chính sách và khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Các đại biểu Quốc hội đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận, tranh luận, chỉ rõ những quy định còn bất cập, những vấn đề chưa được đánh giá đầy đủ về tác động và điều kiện thực hiện. Các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan hữu quan đã nghiêm túc giải trình, tiếp thu, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trước khi trình Quốc hội quyết định.

Qua đó, nhiều nội dung chính sách tiếp tục được hoàn thiện, góp phần hạn chế những quy định thiếu thống nhất, chưa rõ trách nhiệm hoặc khó triển khai trong thực tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự chương trình Kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên.

Một dấu ấn đặc biệt tại Kỳ họp thứ Hai là chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng.

Đây không chỉ là dịp nhìn lại dấu mốc đặc biệt trong lịch sử lập hiến, lập pháp của Việt Nam, khẳng định vai trò của Quốc hội trong xây dựng nền tảng pháp lý của Nhà nước ngay từ những ngày đầu lập quốc mà còn thể hiện sâu sắc trách nhiệm của Quốc hội trong việc kế thừa những giá trị nền tảng của Hiến pháp năm 1946 và tiếp tục phát huy di sản lập hiến trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Các quyết sách lớn gắn với mục tiêu phát triển và hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia

Cùng với công tác lập pháp, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công và các dự án hạ tầng có ý nghĩa chiến lược. Những quyết định này góp phần cụ thể hóa mục tiêu phát triển năm 2027, tạo cơ sở thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu tăng trưởng cao phải đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đây là yêu cầu không dễ dàng, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ về thể chế, nguồn lực, cơ cấu lại nền kinh tế và phát triển các động lực tăng trưởng mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại hội trường Diên Hồng.

Một dấu ấn đặc biệt trong hoạt động đối ngoại của Kỳ họp thứ Hai là việc Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Đây là biểu hiện sinh động của sự tin cậy chính trị, tình hữu nghị và sự coi trọng lẫn nhau giữa hai nước. Việc người đứng đầu cơ quan lập pháp của Liên bang Nga trực tiếp phát biểu trước Quốc hội Việt Nam tạo thêm không gian đối thoại nghị viện, góp phần củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát, qua đó thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả.

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã tập trung thảo luận những vấn đề căn cơ như nâng cao hiệu quả đầu tư công, huy động và sử dụng nguồn lực xã hội, phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Các quyết định về ngân sách, đầu tư công, kết cấu hạ tầng, kết nối vùng và cơ chế, chính sách đặc thù thể hiện trách nhiệm của Quốc hội trong định hướng phân bổ nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của các địa phương và cả nước.

Hiệu quả sử dụng nguồn lực là vấn đề đặc biệt quan trọng. Nhu cầu đầu tư rất lớn trong khi nguồn lực quốc gia có giới hạn. Vì vậy, không thể chỉ quan tâm bố trí bao nhiêu vốn, triển khai bao nhiêu dự án mà phải đánh giá được hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng lan tỏa, tiến độ, chất lượng công trình và tác động đối với người dân, doanh nghiệp.

Quốc hội yêu cầu phải khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chậm giải ngân, lãng phí; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Mỗi quyết định phân bổ nguồn lực phải gắn với mục tiêu cụ thể, trách nhiệm rõ ràng và cơ chế kiểm tra, giám sát. Tăng trưởng phải dựa trên năng suất, chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tự chủ của nền kinh tế; không đánh đổi ổn định lâu dài, môi trường và tiến bộ xã hội để lấy kết quả trước mắt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thảo luận tại tổ.

Giám sát đến cùng, lấy chuyển biến trong thực tiễn làm thước đo

Quán triệt tinh thần đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo là: phải nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội để đi vào thực chất, sắc bén hơn, tránh hình thức. Tập trung vào các điểm nghẽn, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, để kịp thời tháo gỡ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Hoạt động giám sát tại Kỳ họp thứ Hai, đặc biệt là phiên chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, thẳng thắn và trách nhiệm của Quốc hội.

Hai nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ đều có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng mới. Các đại biểu Quốc hội đã đi sâu phân tích nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội chiều 12/11.

Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ liên quan đã trực tiếp giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc phạm vi quản lý, đồng thời nêu giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Qua phiên chất vấn, có thể thấy hoạt động giám sát của Quốc hội ngày càng hướng vào kết quả thực hiện. Vấn đề không chỉ là phát hiện hạn chế, yêu cầu giải trình mà còn thúc đẩy khắc phục, tạo chuyển biến cụ thể. Những cam kết tại nghị trường cần được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, tiến độ và kết quả; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, người đứng đầu để thuận lợi cho việc theo dõi, kiểm tra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Chính phủ, các bộ, ngành cần nghiêm túc thực hiện những nội dung đã cam kết trước Quốc hội; các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội tăng cường theo dõi, giám sát, kịp thời kiến nghị xử lý những vấn đề chậm được giải quyết.

Giám sát phải đi đến cùng vấn đề, lấy kết quả khắc phục hạn chế, bất cập và sự chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội làm thước đo, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội và Chính phủ là nhân tố quan trọng làm nên thành công của Kỳ họp

Từ thành công này, chúng ta tiếp tục khẳng định những bài học kinh nghiệm quý báu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đó là: đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; sự sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Sự phối hợp chủ động, chặt chẽ, trách nhiệm giữa Quốc hội và Chính phủ, giữa các cơ quan của Quốc hội với các bộ, ngành và cơ quan hữu quan là một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm tiến độ và chất lượng Kỳ họp.

Với khối lượng công việc đặc biệt lớn, nhiều dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung phức tạp, tác động đến nhiều lĩnh vực và đối tượng, việc bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, liên tục và thực chất ngay từ sớm, từ xa.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành đã quan tâm chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; trực tiếp giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra và ý kiến đại biểu Quốc hội; phối hợp với các cơ quan của Quốc hội xử lý những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, kể cả những vấn đề phát sinh cần bổ sung vào chương trình Kỳ họp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nữ ĐBQH nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì các cuộc gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu, các đại biểu Quốc hội đang công tác trong ngành giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đây không chỉ là sự quan tâm, trân trọng đối với những đóng góp của nữ đại biểu Quốc hội và đội ngũ nhà giáo mà còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, gắn bó giữa lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ chung, sự quan tâm đối với những lực lượng có vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt nhà giáo tiêu biểu và ĐBQH công tác trong ngành giáo dục nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đã phát huy vai trò trong công tác thẩm tra, phản biện, hoàn thiện chính sách; chủ động trao đổi với cơ quan soạn thảo, tổ chức nhiều phiên họp để xem xét, xử lý những vấn đề cần thiết. Sự phối hợp được thực hiện với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, tôn trọng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, cùng hướng đến mục tiêu chung là nâng cao chất lượng các quyết sách của Quốc hội.

Đây là một trong những kinh nghiệm rất quan trọng cần tiếp tục phát huy. Quốc hội và Chính phủ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau nhưng cùng chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân về sự phát triển của đất nước.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội và Chính phủ giúp mỗi cơ quan thực hiện hiệu quả hơn vai trò, trách nhiệm của mình. Tinh thần phối hợp ấy cần được duy trì thường xuyên, không chỉ trong thời gian diễn ra Kỳ họp mà ngay từ khâu xây dựng chính sách, chuẩn bị hồ sơ, tổ chức thi hành pháp luật và xử lý những vấn đề phát sinh, không để những vướng mắc đã rõ nhưng chậm được giải quyết, ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp.

Bên cạnh sự phối hợp của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, thành công của Kỳ họp có sự đóng góp hết sức quan trọng của toàn bộ bộ máy Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan tham mưu, giúp việc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cường độ lớn, nhiều nhiệm vụ được triển khai đồng thời, nhiều công việc phải xử lý ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ, để bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Việc đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố được mời tham dự, dự thính các phiên thảo luận tại Hội trường của Quốc hội tiếp tục là hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Đây là dịp để đại biểu dân cử ở địa phương trực tiếp theo dõi hoạt động nghị trường, cách thức thảo luận, xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội; đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm, gắn kết hoạt động của cơ quan dân cử ở Trung ương và địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường.

Khẩn trương tổ chức thực hiện, để các quyết sách nhanh chóng đi vào cuộc sống

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, nhưng công việc sau Kỳ họp còn rất lớn. Thành công của Kỳ họp chỉ thực sự có ý nghĩa khi các luật, nghị quyết và quyết sách của Quốc hội nhanh chóng được tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến cụ thể trong thực tiễn.

Trước hết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các luật, nghị quyết; rà soát toàn diện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm người đứng đầu. Những văn bản cần ban hành trước ngày luật có hiệu lực phải được chuẩn bị ngay để luật, nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thứ hai, phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện thi hành pháp luật, từ nguồn lực tài chính, nhân lực, tổ chức bộ máy đến hạ tầng kỹ thuật và cơ sở dữ liệu. Các cơ quan cần tiếp tục rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện những quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp hoặc gây vướng mắc trong thực hiện.

Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ này. Vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan nào thì cơ quan đó phải chủ động xử lý; vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền, không để ách tắc kéo dài.

Các đại biểu tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Thứ ba, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần được đổi mới theo hướng chính xác, kịp thời, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các luật, nghị quyết mới phải được truyền tải để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, nắm bắt và thực hiện. Cần tăng cường ứng dụng công nghệ số, chú trọng truyền thông chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật.

Thứ tư, đối với hoạt động giám sát, cần cụ thể hóa các cam kết của Chính phủ, các Bộ trưởng, trưởng ngành tại phiên chất vấn thành nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và kết quả cụ thể. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội cần chủ động theo dõi, giám sát việc thực hiện. Những vấn đề đã được chất vấn, những kiến nghị của cử tri và Nhân dân phải có chuyển biến thực chất, không để tình trạng kiến nghị nhiều lần nhưng chậm được giải quyết.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Thứ năm, đối với các quyết sách về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần nhanh chóng cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động; tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế, thủ tục, mặt bằng, nguồn vốn và năng lực tổ chức thực hiện. Phải sử dụng hiệu quả từng đồng vốn ngân sách, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, dự án; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ sáu, các cơ quan của Quốc hội cũng cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm tra, giám sát; chủ động nắm bắt thực tiễn, kịp thời phát hiện vấn đề mới để đề xuất giải pháp. Văn phòng Quốc hội cần phát huy vai trò tham mưu, điều phối, phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tổng hợp, phân tích và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Từng cơ quan, từng cấp, từng ngành phải bắt tay vào công việc ngay sau Kỳ họp, xác định rõ việc cần làm, người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và kết quả phải đạt được. Quốc hội sẽ theo dõi, giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết và những cam kết trước Quốc hội.

Quang cảnh khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Kỳ họp thứ Hai tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, đổi mới và hành động của Quốc hội khóa XVI. Những kết quả đạt được là sự kết tinh của trí tuệ tập thể, sự phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ, nỗ lực của các cơ quan hữu quan và trách nhiệm của từng đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phục vụ Quốc hội.

Yêu cầu đặt ra sau Kỳ họp là phải chuyển nhanh từ quyết định sang hành động, từ cam kết sang kết quả, từ quy định pháp luật sang hiệu quả thực thi. Với tinh thần “Chính xác - Kịp thời - Mở đường - Phát triển”, Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung, quyết liệt phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.