Hà Nội: Toàn cảnh Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc về đích dịp 10/10

Bà Chính (ở phường Cầu Giấy) cho biết tuyến đường thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm do lượng xe lưu thông và dừng đỗ lớn. Bà kỳ vọng dự án hoàn thành sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, cải thiện cảnh quan khu vực. “Người dân mong chủ đầu tư và các đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành dự án, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân”, bà Chính nói.