Phim hình sự 'Lửa trắng' đạt hơn 3 tỷ lượt xem, ê-kíp úp mở làm phần 2

(VTC News) -

Sau khi tập cuối Lửa trắng lên sóng tối 28/8, mạng xã hội tiếp tục bàn luận về bộ phim, đặc biệt là tương lai của Cương (Duy Hưng) và Mai (Việt Hoa). Không ít khán giả mong hai nhân vật có cơ hội gặp lại nhau nếu bộ phim thực hiện phần tiếp theo.

Khán giả tiếc nuối cái kết dang dở của cặp đôi Cương - Mai trong phim “Lửa trắng”.

Ngay từ khi lên sóng, Lửa trắng luôn giữ được sức hút, không chỉ nằm ở rating truyền hình. Theo thông tin từ VFC, phim đã đạt hơn 3 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, chưa tính 2 tập cuối. Con số này trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý của phim truyền hình Việt trong năm nay.

Điều khiến Lửa trắng tiếp tục được nhắc đến sau tập cuối là cách ê-kíp xử lý phần kết. Chuyên án chính được giải quyết, nhiều nhân vật lần lượt chịu sự trừng phạt. Tuy nhiên, câu chuyện của Cương và Mai không có một cái kết trọn vẹn. Cương được xem xét khoan hồng nhưng tiếp tục nhận nhiệm vụ bí mật, trong khi phía sau đường dây ma túy vẫn còn những mắt xích chưa được giải quyết.

Đặc biệt, Cương lên đường làm nhiệm vụ và tìm cách tiếp cận ông trùm Santana. Chi tiết này khiến câu chuyện không hoàn toàn đóng lại mà mở ra khả năng xuất hiện một chuyên án mới.

Ngay sau khi phim kết thúc, đạo diễn Bùi Quốc Việt viết trên trang cá nhân: “1 bộ phim tốt. 1 hành trình đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người anh chị em ê-kíp đã đồng hành cùng phim. Cảm ơn khán giả đã ủng hộ từ đầu đến cuối phim, tình cảm của khán giả là động lực để hoàn thành bộ phim 1 cách chỉn chu nhất. Yêu... chỉ biết nói vậy. Chẳng may có thể hẹn gặp mọi người ở Lửa trắng 2”.

Khán giả mong chờ bộ phim có phần thứ 2.

Biên kịch Vũ Liêm cũng cho biết đã có ý tưởng cho phần 2. Theo ông, nếu tiếp tục, câu chuyện có thể đi sâu hơn vào tác hại của ma túy.

Trước đó, ê-kíp đoàn phim từng tiết lộ khả năng phần 2 mở rộng tuyến tội phạm ma túy xuyên quốc gia, thậm chí có thể đưa ê-kíp ra nước ngoài nếu dự án được duyệt. Đạo diễn Bùi Quốc Việt cũng xác nhận kết phim được xây dựng theo hướng mở, hướng tới một chuyên án lớn hơn.

Nếu phần 2 trở thành hiện thực, điều được khán giả quan tâm nhất có lẽ không chỉ là chuyên án mới mà còn là câu chuyện của Cương và Mai. Từ khi phim lên sóng, sự kết hợp giữa Duy Hưng và Việt Hoa đã tạo được hiệu ứng trên mạng xã hội. Hai nhân vật không có quá nhiều cảnh tình cảm nhưng những màn đối đáp, ánh mắt và cách âm thầm bảo vệ nhau khiến nhiều khán giả thích thú.

Phim “Lửa trắng” thu hút hơn 3 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu Cương và Mai có còn cơ hội gặp lại nhau hay không. Một số người mong phần 2 tiếp tục câu chuyện của cặp đôi, thay vì để mối quan hệ này dừng lại ở một lời yêu chưa kịp có kết quả.

“Chờ phần 2 để thấy Mai và Cương đến với nhau”, “Đoàn phim mau chóng mang phần 2 đến đây”; “Mong đến phần 2 của phim quá”; “Quá tiếc cho cặp đôi chính nếu không có phần 2”.... là bình luận của nhiều khán giả.

Dù ê-kíp đã có những chia sẻ về khả năng thực hiện Lửa trắng 2, hiện chưa có thông báo chính thức về việc phần 2 được sản xuất. Với hơn 3 tỷ lượt xem, cùng lượng thảo luận tăng mạnh ở những tập cuối, Lửa trắng đang có một lợi thế lớn nếu ê-kíp muốn tiếp tục câu chuyện.