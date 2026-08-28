'Lửa trắng' tập 22: Lan cùng đường, bắt Mai làm 'lá chắn'

(VTC News) -

Lửa trắng tập 22 tiếp tục đẩy cuộc đối đầu vào giai đoạn căng thẳng. Sau khi lấy được con chip, Cương (Duy Hưng) bất ngờ trở về căn hộ tại làng Tĩnh Lặng, nơi Mai (Việt Hoa) vẫn đang bị tay sai khống chế. Thấy Cương quay lại thay vì tiếp tục phi vụ vận chuyển hàng, Lan (Thu Quỳnh) lập tức truy hỏi nguyên nhân.

Cương chỉ nói ngắn gọn: “Công an quây hết rồi” và báo tin Huân đã bị bắt.

Thông tin này khiến tình hình lập tức căng thẳng. Mai tỏ ra đắc ý, khiến Lan nghi ngờ có phải chính cô đã khiến kế hoạch bị bại lộ.

Đối mặt với nguy cơ đường dây bị đánh sập, Lan nhanh chóng đưa ra quyết định. Dù trước đó luôn tìm cách phủ nhận, cô vẫn thừa nhận Huân là em mình và nói rằng lúc này tất cả chỉ còn cách cùng nhau bỏ trốn.

Cương báo tin dữ, Lan rơi vào đường cùng trong tập 22 “Lửa trắng”.

“Đã đến nước này, phải cùng nhau trốn”, Lan nói và túm lấy vai Mai làm con tin. “Nó sẽ đi cùng chúng ta, vì chúng ta cần có một sự đảm bảo”. Mai trở thành lá chắn mà Lan muốn sử dụng để tăng cơ hội thoát thân.

Ở một diễn biến khác, Tân (Bảo Anh) đứng bên xe trinh sát và liên lạc với trung tâm để cập nhật tình hình các mũi truy kích. Anh đề nghị mũi 4 cơ động hỗ trợ nếu cần thiết, nhưng nhận được yêu cầu tiếp tục giữ vị trí chốt chặn.

Trung tâm thông báo các mũi đang làm sạch mục tiêu và chưa có lệnh mới.

Tân bắt đầu cảm thấy bất thường khi một trận đánh lớn lại bố trí lực lượng của mình ở một nơi vắng vẻ. Anh hỏi Tài: “Cậu có thấy lạ không? Trận đánh lớn, mà lại bảo anh em chốt chặn ở một nơi khỉ ho cò gáy thế này?”.

Tài giải thích đây là một chốt chặn ít ai ngờ tới, đề phòng các đối tượng xé lẻ đội hình rồi quay ngược về nội thành. Tuy nhiên, lời giải thích này dường như chưa khiến Tân hết nghi ngờ.

Tân cảm thấy bất thường khi trong một trận đánh lớn lại bố trí lực lượng của mình ở nơi vắng vẻ.

Tân tiếp tục đặt câu hỏi về việc thông tin được truyền đạt không đồng nhất giữa những người chỉ huy. Anh thắc mắc tại sao cấp trên lại thông báo cho Tài mà không nói trực tiếp với mình. Tài cho rằng có thể do thời điểm đó mọi người quá bận nên cấp trên chỉ kịp trao đổi với mình sau cuộc họp ban chuyên án.

Những nghi vấn của Tân chưa dừng lại ở đó. Khi anh định đi kiểm tra xung quanh, Tài lập tức hỏi đang đi đâu. Tân khó chịu đáp: “Kiểm tra xung quanh. Chuyện này tôi cũng phải báo cáo với cậu à?”.

Tài sau đó đi theo Tân và nhắc lại mệnh lệnh của sếp Châu: “Tuyệt đối không ai trong tổ được phép tách đội hình, hành động riêng lẻ. Đây là chuyên án lớn, cần phải tuân thủ nguyên tắc”.

Tập 22 Lửa trắng sẽ lên sóng tối 28/8 trên kênh VTV3