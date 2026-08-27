'Lửa trắng' tập 21: Cương 'đen' đánh cược cứu Mai, lão Công buộc tiết lộ bí mật

(VTC News) -

Trong tập 21 phim Lửa trắng lên sóng tối 27/8 tiếp tục đẩy các nhân vật vào tình thế sinh tử. Mai (Việt Hoa) rơi vào tay đối phương khiến Cương (Duy Hưng) không còn nhiều lựa chọn. Anh yêu cầu Huân nhanh chóng rời đi để bảo toàn tính mạng, còn mình chấp nhận thực hiện điều kiện của Lan là chuyển hàng.

Khi Huân lo ngại Lan (Thu Quỳnh) có thực sự giữ lời và thả Mai hay không, Cương chỉ đáp: “Không tin. Nhưng hết cách”. Cương chấp nhận bước vào một cuộc đối đầu đầy nguy hiểm để đổi lấy cơ hội sống cho Mai.

Cương ‘đen’ đánh cược tính mạng để cứu Mai trong tập 21 “Lửa trắng”.

Trong lúc Cương chuẩn bị đối mặt với hiểm nguy, Mai cũng nghẹn ngào dặn dò anh. Cô không muốn vì mình mà Cương gặp chuyện, đồng thời chỉ mong anh có thể bình an: “Anh phải sống thật tốt. Tôi không muốn anh gặp bất kỳ vấn đề nào hết”.

Trước nguy cơ Mai bị thủ tiêu, Lão Công (NSƯT Hồ Phong) không còn giữ được sự cứng rắn. Ông cho biết con gái mình nắm toàn bộ lộ tuyến chuyển hàng và có thể sẽ bị sát hại nếu rơi vào tay bọn Santana.

Lão Công cảnh báo nếu Mai khai ra mọi thứ, cô sẽ không còn giá trị và khó giữ được mạng sống. Đau đớn trước tình cảnh của con gái, ông khẩn thiết cầu xin lực lượng chức năng: “Tôi xin các anh hãy mau mau cứu lấy con gái tôi!”

Đổi lại, cơ quan điều tra yêu cầu Lão Công phải cung cấp lộ tuyến bí mật. Đây cũng là manh mối quan trọng để lực lượng chức năng triển khai kế hoạch giải cứu và triệt phá đường dây.

Lão Công tiết lộ đường dây bí mật mong cứu được con gái.

Trong lúc Mai đối mặt với nguy hiểm, Huệ cũng đứng trước nỗi day dứt khi cho rằng mình đã khiến cha mẹ gặp liên lụy. Bật khóc khi ôm Mai, cô thú nhận sự ân hận rồi bất ngờ cho biết có người nhờ mình đưa một món đồ cho bạn.

Món đồ Huệ bí mật trao cho Mai chính là con chip định vị. Chi tiết này có thể trở thành mắt xích quan trọng giúp ban chuyên án xác định vị trí của Mai trong cuộc giải cứu.

Khi những manh mối quan trọng được thu thập, lực lượng chức năng chính thức triển khai kế hoạch. Các cán bộ, chiến sĩ được yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật vị trí, không tự ý hành động khi chưa có lệnh. Đây là “trận đánh quyết định” và cảnh báo không được phép để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Ban chuyên án đồng thời yêu cầu toàn lực lượng giữ tinh thần quyết tâm, bảo đảm an toàn để hoàn thành nhiệm vụ.

Tập 21 Lửa trắng phát sóng lúc 20h ngày 27/8 trên VTV1.