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Xuất bản ngày 28/08/2026 09:19 PM
Xuất bản ngày 28/08/2026 09:19 PM

Phạt kiểm duyệt viên 2 nhóm 'Giao thông văn minh', 'Giao thông văn minh Studio'

Minh Khang
Minh Khang
(VTC News) -

Quản trị viên hai trang mạng xã hội bị phạt 15 triệu đồng do không kiểm duyệt, ngăn chặn một nội dung sai sự thật trước khi đăng tải, gây hoang mang trong dư luận.

Ngày 28/8, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội ra quyết định xử phạt quản trị viên một trang mạng xã hội.

Trước đó, ngày 27/8, hình ảnh một văn bản giả mạo Quyết định khởi tố vụ án của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xuất hiện và lan truyền trên một số hội, nhóm mạng xã hội. Nội dung sai sự thật này không được kiểm duyệt, ngăn chặn trước khi đăng tải, gây hoang mang trong dư luận.

Quản trị viên làm việc với cơ quan chức năng.

Quản trị viên làm việc với cơ quan chức năng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, mời các cá nhân liên quan đến làm việc để làm rõ trách nhiệm.

Ngày 28/8, đơn vị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với T.H.N. (sinh năm 1987, trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), kiểm duyệt viên 2 nhóm Facebook “Giao thông văn minh” và “Giao thông văn minh Studio”, về hành vi quản lý, điều hành hoặc có khả năng chi phối trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tài khoản, hội, nhóm nhưng không triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ thông tin có nội dung vi phạm pháp luật.

Hành vi vi phạm nêu trên được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Mục 1 Chương II Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đối với người trực tiếp đăng tải thông tin sai sự thật, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý.

Theo cơ quan Công an, vụ việc trên là lời cảnh báo đối với quản trị viên, kiểm duyệt viên các hội, nhóm có đông thành viên trên mạng xã hội.

Theo quy định mới, người quản lý, điều hành phải chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý nội dung vi phạm pháp luật; không để thông tin sai sự thật lan truyền, gây hệ lụy tiêu cực.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo các quản trị viên, kiểm duyệt viên tăng cường kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải; thiết lập nội quy và cơ chế quản lý chặt chẽ; không để đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin xâm phạm danh dự, nhân phẩm, bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc chứa đường dẫn lừa đảo.

Khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về nội dung vi phạm, quản trị viên, kiểm duyệt viên phải lập tức gỡ bỏ; đồng thời chủ động phối hợp, chấp hành kịp thời yêu cầu xác minh, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin của cơ quan có thẩm quyền.

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