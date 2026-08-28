Đăng tin giả mạo quyết định khởi tố vụ tai nạn, người đàn ông bị phạt 12,5 triệu

(VTC News) -

Ngày 28/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố Hà Nội làm việc với ông M.P.L. (SN 1971, trú tại phường Phú Diễn) về hành vi sử dụng tài khoản Facebook đăng tải bài viết, hình ảnh văn bản giả mạo quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Ông M.P.L. tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, ông M.P.L. thừa nhận những thông tin đăng tải là chưa được kiểm chứng, sai sự thật.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, Phòng An ninh chính trị nội bộ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; tuyệt đối không tiếp tay lan truyền tin giả, thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong Nhân dân và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.