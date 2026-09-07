Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ ở khu vực Thành cổ Quảng Trị cùng nhiêu di vật

(VTC News) -

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 7/9, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) khảo sát, tìm kiếm và quy tập được mộ tập thể có 2 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành cổ (phường Quảng Trị).

Trước đó, nhận được thông tin tại khu vực thi công công trình trong khuôn viên Ngân hàng Agribank chi nhánh Thành cổ Quảng Trị thuộc khu phố Thành cổ (phường Quảng Trị) nghi vấn có hài cốt liệt sĩ, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã khảo sát, tìm kiếm và phát hiện nhiều di vật của bộ đội như: tăng, hòm đạn, hộp đạn AK, ba lô...

Lực lượng chức năng phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực khu phố Thành cổ (Quảng Trị) và đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. (Ảnh: Xuân Diện)

Đồng thời, tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập phát hiện nhiều xương ống chân, xương đùi, đốt sống...xen lẫn gạch, đá, trong đó có 4 xương đùi. Bước đầu, lực lượng tìm kiếm kết luận đây là mộ tập thể với 2 hài cốt bị bom đánh sập hầm.

Các hài cốt liệt sĩ sau đó được đưa về quàn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Thành cổ Quảng Trị. Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo. Hiện nay, đội tìm kiếm phối hợp với các cơ quan chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ tại khu vực nói trên.

Cùng ngày, từ vị trí 2 hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong các ngày 3 và 4/9, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tiếp tục phối hợp mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu rừng tràm của người dân tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị - khu rừng được trồng trên nghĩa trang cũ, trước đây các liệt sĩ tham gia chiến đấu, hy sinh tại Lào được đưa về an táng).

Lực lượng chức năng tìm kiếm thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu rừng tràm vốn là nghĩa trang cũ, trước đây các liệt sĩ tham gia chiến đấu, hy sinh tại Lào được đưa về an táng.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng quy tập phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 1,2m, được bao gói trong tấm tăng. Hài cốt phân hủy nghiêm trọng, phần lớn hóa thành đất đen, chỉ còn một đoạn xương cánh tay dài khoảng 19cm.

Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện 8 cúc áo quần bộ đội, 18 đinh đóng quan tài, 1 tấm tăng và 1 dây buộc hài cốt. Hiện hài cốt vẫn chưa xác định được danh tính, quê quán. Ngay sau khi cất bốc, hài cốt và các di vật được đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 bảo quản, tiếp tục phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác minh.