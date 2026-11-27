(VTC News) -

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 23/11 đến 27/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được thêm 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành (xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, ngày 20/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 cho hay, từ những nguồn tin do người dân cung cấp, kết hợp với các dấu tích chiến trường, đơn vị vừa xác định vị trí, tổ chức lực lượng đào tìm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước (xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Cổ Thành (xã Triệu Phong), nhiều hài cốt được tìm thấy dưới những hầm cá nhân và giao thông hào thời chiến. (Ảnh: Xuân Diện)

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập thêm được 9 hài cốt liệt sĩ tại thôn Cổ Thành (xã Triệu Phong). Tính đến thời điểm hiện tại, tại thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước (xã Triệu Phong), Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ.

Đáng chú ý, trong quá trình tìm kiếm, cán bộ, chiến sĩ và nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào.

Một số hài cốt được phát hiện được bọc trong tăng võng. Cùng với đó, nhiều di vật gắn liền với các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy như: dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Nhiều di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Xuân Diện)

Theo lực lượng tìm kiếm, những dấu tích, di vật được phát hiện là những chứng cứ quý giá, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Ngay sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước tiến tới xác định danh tính. Các hài cốt được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. Tại đây, cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức lực lượng bảo vệ, chăm sóc, hương khói chu đáo, trang nghiêm.

Hiện nay, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận.