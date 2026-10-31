Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở Bệnh xá Đức Phổ, Quảng Ngãi

(VTC News) -

Ngày 31/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết những ngày qua, các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hố Sâu, thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm, xã Đặng Thùy Trâm).

Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở Bệnh xá Đức Phổ. (Ảnh: Q.N)

Trên cơ sở thông tin thu thập từ các nhân chứng lịch sử và kết quả khảo sát, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm phối hợp với lực lượng công binh tổ chức rà phá bom mìn. Quá trình tìm kiếm được tiến hành bằng phương pháp cơ giới kết hợp thủ công.

Diện tích tìm kiếm được triển khai trong ngày 30/10 là khoảng 50m². Lực lượng chức năng phát hiện và quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ cùng với một số di vật gồm cúc áo, chai dầu gió, võng bộ đội, tăng bộ đội và trang phục bộ đội.

Hài cốt sau khi cất bốc được đưa vào quách theo đúng quy định và bàn giao cho cơ quan chuyên môn của xã để bảo quản, phục vụ các bước xử lý tiếp theo.