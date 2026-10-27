Quy định mới của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, bộ máy của Báo Nhân Dân

(VTC News) -

Quyết định nêu rõ, Báo Nhân Dân là đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

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Báo Nhân Dân là cơ quan ngôn luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng chính trị, văn hóa của Đảng; là trung tâm tư tưởng, chính luận, lực lượng truyền thông định hướng nhận thức xã hội, định vị những giá trị đúng đắn.

Báo Nhân Dân là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí nước ta và trên không gian mạng; cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; là cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực đa phương tiện, đa ngôn ngữ của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực báo chí in và báo chí điện tử.

Báo Nhân Dân tổ chức xuất bản các ấn phẩm: Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử tiếng Việt, Nhân Dân điện tử tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Hàn Quốc, tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Nhật Bản…), Báo Thời nay, phụ trương 6 vùng kinh tế - xã hội và một số ấn phẩm khác.

Về tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị quy định lãnh đạo Báo Nhân Dân gồm Tổng Biên tập và không quá 4 Phó Tổng Biên tập.

Tổng Biên tập là người đứng đầu Báo Nhân Dân, kiêm nhiệm vị trí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trước pháp luật về tổ chức, quản lý, điều hành, hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác quản lý nội bộ của cơ quan, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Các Phó Tổng Biên tập giúp việc Tổng Biên tập và chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập, trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Báo Nhân Dân có 16 đơn vị trực thuộc (cấp vụ), gồm: Ban Thư ký - Biên tập, Ban Xây dựng Đảng, Ban Chính trị - Ngoại giao, Ban Kinh tế, Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Khoa học - Môi trường, Ban Nhân Dân điện tử, Ban Quản lý Phóng viên thường trú, Ban Chuyên đề, Ban Công nghệ, Ban Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, Trung tâm Phát triển truyền thông, Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam, Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo Nhân Dân có hệ thống các cơ quan thường trú (văn phòng đại diện) ở các tỉnh, thành phố và hệ thống cơ quan thường trú ở nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật. Các cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở nước ngoài tương đương tổ chức cấp phòng.