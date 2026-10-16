Phát hiện chiếc xe huyền thoại của Paul Walker sau 23 năm thất lạc

(VTC News) -

Chiếc xe huyền thoại từng thuộc sở hữu của cố diễn viên Paul Walker trong bộ phim “Fast & Furious” được tìm thấy sau nhiều năm bị cất giấu trong một nhà kho ở phía bắc tiểu bang New York, Mỹ. Chiếc Mitsubishi Lancer Evolution VII màu xanh lá cây đã trở thành một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất trong loạt phim, nhờ vào thiết kế táo bạo và kiểu dáng độc đáo.

Gabriel Tremblay, một nhà sưu tập xe hơi, đã chia sẻ câu chuyện về việc tìm kiếm chiếc xe mà ông tin rằng chính là chiếc Hero 1 Evo nguyên bản. Hiện tại, The Furious Garage đã lưu giữ 15 chiếc xe từ loạt phim này và phát hiện mới này có thể là một tin vui lớn cho người hâm mộ.

Chiếc Mitsubishi Evo màu xanh lá cây đã xuất hiện trong “2 Fast 2 Furious”, phần phim ra mắt năm 2003, nơi Paul Walker trở lại với vai diễn Brian O’Connor. Với lớp sơn rực rỡ, cánh gió ấn tượng và thiết kế đặc biệt, chiếc xe đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả và góp phần đưa những chiếc xe hiệu suất cao của Nhật Bản đến gần hơn với người tiêu dùng Mỹ.

Mặc dù chiếc xe đã trở thành biểu tượng, nhưng cuộc sống của nó sau khi quay phim lại ít được công khai. Trong một bài đăng gần đây trên Instagram, Tremblay tiết lộ rằng chiếc Evo đã bị cất giấu trong một nhà kho ở New York trong phần lớn thời gian sau khi quá trình sản xuất kết thúc. Ông mô tả phát hiện này như một khoảnh khắc quan trọng, cho thấy chiếc xe đã trải qua nhiều năm không được chú ý.

Chi tiết về lịch sử sở hữu và cách thức tìm ra chiếc xe vẫn chưa được xác nhận độc lập, nhưng phát hiện này có thể mở ra một chương mới trong câu chuyện về chiếc xe. Những chiếc xe trong phim thường có cuộc sống phức tạp sau khi quay phim, với một số được bán cho các chủ sở hữu tư nhân, trong khi số khác được cất giữ hoặc truyền tay giữa các nhà sưu tập.

Việc tìm thấy chiếc Evo một cách tình cờ là điều đặc biệt thú vị, vì trong quá trình sản xuất, nhiều chiếc Mitsubishi Lancer Evolution VII khác nhau đã được sử dụng cho các cảnh quay khác nhau. Tremblay, một nhà sưu tập kiêm người sáng tạo nội dung, đã bắt đầu công việc phục chế chiếc xe về trạng thái hoàn hảo, sẵn sàng cho màn ra mắt công chúng tại Fuelfest ở Tampa.

Tremblay cho biết nhóm của ông đã cứu được 15 chiếc xe từ loạt phim “Fast & Furious” và có thể sẽ còn nhiều phát hiện khác trong tương lai. Việc bảo tồn những chiếc xe nguyên bản không chỉ giúp lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cho thế hệ người hâm mộ mới, mà còn khẳng định giá trị lịch sử của chúng trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Nếu danh tính và lịch sử chiếc Evo của Paul Walker được xác nhận, việc tìm thấy nó trong một nhà kho ở New York sẽ là một phát hiện quan trọng đối với những người đang nỗ lực bảo tồn những chiếc xe đáng nhớ nhất của loạt phim này. Hành trình tìm kiếm những huyền thoại “Fast & Furious” vẫn tiếp tục, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho cộng đồng yêu thích bộ phim.