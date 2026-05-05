Cá nuôi lồng bè trên sông Lam chết trắng 2 ngày liên tiếp, thiệt hại gần chục tấn

Sáng nay (5/5) cá nuôi lồng bè trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn Đông (Nghệ An) tiếp tục chết hàng loạt.

Anh Nguyễn Văn Trí, chủ lồng bè nuôi cá trên sông Lam đoạn qua xã Tào Sơn cũ (xã Anh Sơn Sơn Đông, Nghệ An) cho biết, khoảng 3h sáng nay cá trắm, cá ngạnh nặng 3-5kg/con đã bất ngờ chết trắng lồng. Tổng khoảng 2 tấn cá.

Video cá chết bất thường trên sông Lam sáng 5/5

Được biết, không chỉ ở xã Tào Sơn cũ, mà tại xã Lạng Sơn cũ (xã Anh Sơn Đông mới) cá nuôi lồng bè của nhiều hộ dân cũng chết hàng loạt.

Hiện chủ các lồng bè đang thu gom số lượng cá chết, đồng thời báo lên chính quyền địa phương để vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

Cá nuôi lồng bè của gia đình anh Trí (xã Anh Sơn Đồng, Nghệ An) trên sông Lam chết bất thường sáng 5/5

Trước đó, ngày 4/5 nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Lam tại xã Anh Sơn cũng phát hiện cá chết hàng loạt.

Hiện tượng cá chết bất thường xuất hiện tại nhiều lồng nuôi của người dân ở các thôn Kim Nhan 1, Thạch Sơn 3 và Đức Sơn 9.

Thống kê ban đầu cho thấy có 13 lồng bè bị ảnh hưởng, với nhiều loại cá có giá trị kinh tế cao như cá trắm cỏ, trắm đen, cá ngạnh, cá nghé, cá leo… Tổng khối lượng cá chết ước tính gần 7,7 tấn.

Lãnh đạo UBND xã Anh Sơn cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân. Những nghi vấn liên quan đến nguồn xả thải từ các cơ sở sản xuất mới chỉ là phản ánh một chiều từ phía người dân.

Trước mắt, chính quyền địa phương khuyến cáo các hộ dân nhanh chóng thu hoạch số cá còn sống, đồng thời vớt, xử lý cá chết nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm lan rộng.

Chính quyền xã Anh Sơn đã xuống hiện trường để nắm bắt thông tin, đồng thời đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Chi cục Thủy sản đề nghị vào cuộc kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ cá lồng chết hàng loạt trên sông Lam khiến người dân thiệt hại nặng.

17h ngày 3/5, khu vực xã Nhân Hòa xảy ra mưa lớn kèm dông lốc và sét. Sau đó một tia sét đã đánh trực tiếp vào bể chứa mật mía ở nhà máy mía đường, làm bể bị thủng. Hậu quả khiến khoảng 2.000 tấn mật trong bể tràn ra khuôn viên nhà máy, ước tính thiệt hại 7 - 8 tỉ đồng. Nhà máy đường Sông Lam Nghệ An nay là Công ty cổ phần mía đường Sông Lam là một trong hai đơn vị công nghiệp mía đường của miền Bắc được nước ngoài viện trợ xây dựng từ năm 1958 và đi vào sản xuất từ năm 1960. Từ năm 1999, tỉnh Nghệ An đã di chuyển nhà máy từ huyện Hưng Nguyên (cũ) lên địa điểm mới tại xã Đỉnh Sơn, nay là xã Nhân Hòa và đầu tư mở rộng công suất lên 500 tấn mía/ngày.