(VTC News) -

Ngày 25/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 2, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Sarah Therese cùng tang vật. (Ảnh: BĐBP)

Trước đó, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Hải quan cửa khẩu và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong vali màu đen của Sarah Therese (SN 1993, quốc tịch Australia) có 3 khẩu súng ngắn cùng 17 viên đạn.

Làm việc với cơ quan chức năng, Sarah Therese khai nhận được một người đàn ông liên hệ, thuê vận chuyển số súng và đạn nói trên từ Lào vào Việt Nam để nhận tiền công.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.