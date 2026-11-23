(VTC News) -

Công an phường Kim Liên (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Thành (SN 1991, trú tại xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Rạng sáng 18/11, trong quá trình tuần tra tại tầng 9 nhà Q, Bệnh viện Bạch Mai, lực lượng bảo vệ phát hiện Nguyễn Trung Thành lấy trộm túi xách của một phụ nữ đang ngủ tại hành lang.

Nhận được tin báo, Công an phường Kim Liên phối hợp với lực lượng bảo vệ bệnh viện kịp thời phát hiện, khống chế và bắt giữ Thành.

Nguyễn Trung Thành thời điểm bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận đã lấy trộm 1 điện thoại và 1 túi xách bên trong có điện thoại di động cùng 2 triệu đồng tiền mặt.

Công an phường Kim Liên cảnh báo, khu vực bệnh viện luôn tập trung đông người, nhiều người nhà bệnh nhân do mệt mỏi thường tranh thủ ngủ, nghỉ tại hành lang, ghế chờ nên dễ mất cảnh giác.

Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không để điện thoại, ví tiền, túi xách và các tài sản có giá trị ở nơi sơ hở, ngoài tầm kiểm soát, đặc biệt là vào ban đêm hoặc lúc ngủ nghỉ tại hành lang, phòng bệnh.

Người dân luôn đeo túi xách sát người hoặc gửi giữ tài sản tại các khu vực quy định an toàn của bệnh viện. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc xảy ra mất cắp tài sản, người dân cần báo ngay cho lực lượng bảo vệ bệnh viện hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.