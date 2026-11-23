(VTC News) -

Khoảng 15h50 ngày 20/11, trên tuyến đường theo hướng U Đôm Xay - Luông Pha Băng (Lào), lực lượng chức năng hai nước phối hợp tuần tra, kiểm soát và phát hiện vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Tham gia thực hiện nhiệm vụ có tổ công tác thường trực Công an tỉnh Điện Biên và Công an huyện Nậm Bạc đồng chủ trì, phối hợp với tổ công tác thường trực Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại Lào cùng Công an tỉnh Luông Pha Băng.

Vừ Thỏ và Vưng Và cùng số tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Bộ Công an)

Trong quá trình tuần tra, các đơn vị phát hiện, bắt quả tang 2 người có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Hai người bị bắt giữ được xác định là Vừ Thò (SN 1994) và Vưng Và (SN 2000), cùng trú tại bản Phôn Sã Vảng, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Băng, Lào.

Thời điểm bị phát hiện, 2 kẻ này đang di chuyển trên ô tô bán tải nhãn hiệu Toyota Hilux, mang biển kiểm soát Viêng Chăn. Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện, qua đó phát hiện và thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Tang vật thu giữ gồm 100 bánh ma túy tổng hợp, tương đương khoảng 600.000 viên. Ngoài số ma túy trên, tổ công tác còn thu giữ một ô tô bán tải và 2 điện thoại di động của các đối tượng.

Việc phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ của 2 nước góp phần kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.

Sau khi bắt giữ 2 kẻ vận chuyển ma tuý, các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.