Phát hiện hài cốt 2 liệt sỹ hy sinh tại Lào, được an táng trong rừng Quảng Trị

(VTC News) -

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” của Ban Chỉ đạo quốc gia, Đội Quy tập 589 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) vừa tìm kiếm, phát hiện và cất bốc 2 hài cốt liệt sỹ tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa).

Trước đó, nguồn thông tin được cung cấp từ người dân cho biết, một khu rừng tràm của người dân được trồng trên nghĩa trang cũ, trước đây các liệt sỹ tham gia chiến đấu, hy sinh tại Lào được đưa về an táng tại đây. Trong quá trình tìm kiếm, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 589 phát hiện các dấu hiệu liên quan đến hài cốt liệt sỹ nên đã mở rộng khu vực, từng bước thu thập, phân loại hài cốt cùng các di vật kèm theo như bia đá. Qua đó, đơn vị cất bốc được 2 hài cốt liệt sỹ.

Lực lượng chức năng đang cất bốc 2 hài cốt liệt sỹ tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Hoàng Cuối)

Hài cốt thứ nhất được phát hiện ở độ sâu 1,3m trong tình trạng còn được bọc nguyên trong tấm tăng gồm một đoạn xương cánh tay dài khoảng 18cm còn tương đối rõ; các phần xương khác vỡ vụn, phân hủy thành nhiều đoạn nhỏ, ngắn và lẫn trong lớp đất đen. Di vật kèm theo gồm tăng nguyên tấm, 1 thắt lưng bộ đội, đinh cái đóng quan tài 24 cái và 1 cúc áo.

Hài cốt thứ hai được phát hiện ở độ sâu 1,1m gồm xương cánh tay có 2 đoạn, mỗi đoạn dài 20cm và 17cm nhưng bị gãy từng khúc ngắn, nhiều xương khác bị vỡ vụn, phân hủy thành đất đen. Di vật gồm cúc áo, quần bộ đội 5 cái, đinh 30 cái, tăng lớp dưới còn nguyên, lớp trên bị mục rách một ít.

Các di vật được phát hiện cùng hài cốt là những dấu hiệu quan trọng, góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác minh thông tin về các liệt sỹ. Tuy nhiên, qua kiểm tra và thu thập ban đầu, hiện chưa xác định được danh tính, quê quán và giới tính của 2 liệt sỹ.

Ngay sau khi cất bốc, Đội Quy tập 589 đã tổ chức bảo vệ, bảo quản hài cốt và di vật. Đồng thời thực hiện chu đáo việc chăm sóc, hương khói, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, thời gian tới, Đội Quy tập 589 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực bản Bãi Dinh.

Đồng thời, tiếp tục thu thập, rà soát, đối chiếu các nguồn thông tin, di vật liên quan, để phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sỹ. Qua đó, góp phần đưa các liệt sỹ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân và Nhân dân.