(VTC News) -

Giáo dục là nền tảng của sự phát triển con người và tiến bộ xã hội. Từ sự trân trọng những giá trị của tri thức và truyền thống hiếu học của người sáng lập, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) đã dành sự quan tâm cho giáo dục từ những năm đầu hình thành và phát triển doanh nghiệp.

Qua nhiều năm, sự đồng hành ấy được tiếp nối bằng những hoạt động thiết thực, từ trao cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục phục vụ nhiều thế hệ.

Để hoàn cảnh không trở thành rào cản của tri thức

Năm 2008, trong một lần trở về Quảng Ngãi, ông Nguyễn Văn Đạt, người sáng lập, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt, gặp hai em nhỏ đang chăn trâu trên núi Thiên Ấn. Một em không có điều kiện đến trường, em còn lại chăn trâu buổi sáng để buổi chiều tiếp tục đi học. Cuộc gặp ấy gợi mở cho ông ý tưởng xây dựng một nguồn học bổng có thể đồng hành lâu dài cùng những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông đóng góp 5 tỷ đồng và vận động một người bạn đóng góp thêm 1 tỷ đồng, hình thành nguồn quỹ 6 tỷ đồng. Lãi từ nguồn quỹ hằng năm được dành một phần cho chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” của Báo Tuổi Trẻ, phần còn lại được bổ sung vào quỹ nhằm duy trì nguồn hỗ trợ lâu dài. Cũng trong năm đó, ông cùng Báo Tuổi Trẻ đến huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi, trao học bổng “Ngăn dòng bỏ học”.

Một trong những người từng nhận được sự hỗ trợ ấy là Nguyễn Tấn Thành, người con của một làng biển Quảng Ngãi. Dù đã trúng tuyển đại học, Thành từng đứng trước lựa chọn từ bỏ việc học để ở lại quê nhà mưu sinh khi cha mẹ đều đau ốm, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn.

Học bổng “Tiếp sức đến trường” cùng khoản hỗ trợ hằng tháng từ Phát Đạt đã giúp Thành có thêm điều kiện theo đuổi việc học. Sau khi tốt nghiệp, anh trở về Quảng Ngãi làm kỹ sư tại Khu kinh tế Dung Quất. Trong một chương trình trao học bổng của bộ đội biên phòng, Thành đã dành nửa tháng lương để góp phần hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh như mình năm xưa.

Những cơ hội học tập được trao đi không chỉ giúp thay đổi hành trình của một người, mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Qua các năm, Phát Đạt tiếp tục đồng hành cùng các chương trình khuyến học. Năm 2024, doanh nghiệp tham gia đồng tài trợ 26 suất học bổng dành cho tân sinh viên Quảng Ngãi, với tổng kinh phí 400 triệu đồng; đồng thời là một trong những đơn vị tài trợ chương trình trao học bổng của Báo Tuổi Trẻ dành cho 231 tân sinh viên tại TP.HCM.

Đại diện Phát Đạt trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 231 tân sinh viên tại TP.HCM năm 2024.

Những lần trở về mái trường xưa

Với ông Nguyễn Văn Đạt, mỗi chuyến về Quảng Ngãi còn là dịp gặp lại, hỏi thăm và bày tỏ lòng biết ơn với những thầy cô đã dìu dắt ông thời đi học. Năm 2017, tại buổi họp mặt hơn 200 cựu giáo chức đã nghỉ hưu của ba trường tại Quảng Ngãi do ông kết nối và tổ chức, ông trao 2 tỷ đồng thành lập Quỹ “Mái Trường Xưa”, gửi gắm thông điệp “Một ngày ghi ân - Một đời ghi tâm”.

Quỹ do Ban Quản lý là chính các thầy cô đã nghỉ hưu điều hành, dành kinh phí thăm hỏi, hỗ trợ thầy cô khi ốm đau, gặp hoàn cảnh khó khăn. Qua mười mùa tri ân, những cuộc hội ngộ dịp 20/11 đã trở thành cầu nối gìn giữ nghĩa tình thầy trò, tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo tại quê hương Quảng Ngãi. Nhân mùa tri ân thứ 10, thầy Nguyễn Đông Hải, nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Văn Toán Quảng Ngãi, viết: “Mười năm một chặng đường không quá dài trong đời người, nhưng đủ dài để chứng minh một tấm lòng.”

Cuốn sổ lưu niệm tri ân gồm hơn 40 lá thư tay của thầy cô gửi người học trò Nguyễn Văn Đạt, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ “Mái Trường Xưa”.

Cũng trong dịp 20/11 năm nay, ông Đạt dành 2 tỷ đồng để cải tạo và xây dựng khu vệ sinh tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn, ngôi trường ông từng theo học theo hệ lớp chuyên. Với nhà trường, khoản hỗ trợ hướng đến một nhu cầu cụ thể của học sinh hôm nay: có điều kiện sinh hoạt tốt hơn trong mỗi ngày đến lớp.

Từ giá trị của người sáng lập đến văn hóa doanh nghiệp

Từ sự tri ân những người trao truyền tri thức đến việc tạo thêm cơ hội cho những thế hệ đang tiếp nhận tri thức, những việc làm của ông Nguyễn Văn Đạt cùng xuất phát từ sự trân trọng giá trị của giáo dục đối với sự trưởng thành của mỗi con người.

Tại Phát Đạt, tinh thần ấy được tiếp nối và bồi đắp trong quá trình phát triển doanh nghiệp, thể hiện qua sự chung tay của đội ngũ cán bộ, nhân viên và những đóng góp ngày càng thiết thực cho cộng đồng. Tại nhà nội trú Trà Xinh, Quảng Ngãi, Phát Đạt hỗ trợ trang thiết bị nội thất, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho học sinh miền núi khi học tập xa nhà.

Sau đợt mưa lũ tại xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk, Phát Đạt phối hợp với Báo Thanh Niên trao 75 suất học bổng cho học sinh Trường Tiểu học An Nghiệp và Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân. Toàn bộ kinh phí đến từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, nhân viên Phát Đạt. Cùng với mỗi suất học bổng là một lá thư gửi gắm lời động viên, khích lệ các em tiếp tục học tập trong thời gian gia đình khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát Đạt phối hợp với Báo Thanh Niên trao học bổng cho các em học sinh Trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân (Đắk Lắk). Kinh phí đến từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, nhân viên công ty.

Sự chung tay ấy là một nét nổi bật của văn hóa doanh nghiệp, nơi những giá trị tốt đẹp được tiếp nối bằng sự tự nguyện sẻ chia và ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với cộng đồng.

Kiến tạo không gian học tập cho nhiều thế hệ

Bên cạnh các chương trình khuyến học, Phát Đạt từng bước mở rộng phương thức đóng góp cho giáo dục thông qua chính nguồn lực và năng lực chuyên môn của doanh nghiệp. Một dấu mốc trên hành trình ấy là công trình Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3, phường Thuận Giao, TP.HCM, được đưa vào sử dụng nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027.

Với tổng giá trị đầu tư khoảng 145 tỷ đồng, công trình được Phát Đạt tài trợ toàn bộ theo hình thức chìa khóa trao tay, từ thiết kế, thi công, trang bị cơ sở vật chất đến bàn giao hoàn chỉnh cho địa phương. Ngôi trường gồm 40 phòng học cùng hệ thống phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.000 học sinh trong một môi trường khang trang, hiện đại. Nhân dịp bàn giao, Phát Đạt cũng dành thêm 100 triệu đồng quà khuyến học cho học sinh nhà trường.

Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 (phường Thuận Giao, TP.HCM) do Phát Đạt tài trợ, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.000 học sinh.

Từ những suất học bổng giúp các em vượt qua khó khăn để tiếp tục đến lớp, đến những công trình giáo dục tạo điều kiện học tập cho nhiều thế hệ, sự đồng hành của Phát Đạt ngày càng được mở rộng cả về quy mô và phương thức đóng góp.

Bởi giá trị của sự phát triển không chỉ được ghi nhận qua những thành quả mà doanh nghiệp đạt được, mà còn ở những giá trị doanh nghiệp có thể vun đắp và để lại cho cộng đồng.

Với Phát Đạt, đồng hành cùng giáo dục là một cách thiết thực để góp phần phát triển con người, bồi đắp nguồn lực tri thức và vun đắp nền tảng cho sự phát triển lâu dài của xã hội.