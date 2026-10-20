Mỹ nhân lai thi Hoa hậu Việt Nam 2026: Nhan sắc nổi bật, thành thạo 3 thứ tiếng

2 Hoa hậu Việt Nam có bằng tiến sĩ đều là mẹ 3 con là ai?
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trở thành tiến sĩ báo chí học sau 14 năm theo đuổi, trước đó, Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa cũng đã trở thành tiến sĩ.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2004: Người trở thành tiến sĩ, người sống bí ẩn
Sau hơn 2 thập kỷ đăng quang, cuộc sống của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và hai Á hậu Trịnh Chân Trân, Nguyễn Thị Ngọc Bích có nhiều thay đổi.
Á hậu bị nói xấu trong nhóm chat của Hoa hậu Quỳnh Anh là ai?
Mỹ nhân này bất ngờ trở thành cái tên được quan tâm sau khi nhóm chat nói xấu đồng nghiệp của Hoa hậu Quỳnh Anh bị lộ.
Miss Universe công bố 126 thí sinh, đại diện Việt Nam không có tên
Đại diện Việt Nam và 5 nước Đông Nam Á gồm Thái Lan, Indonesia, Lào, Malaysia và Singapore không xuất hiện trong danh sách thí sinh tham dự Miss Universe 2026.
Đề xuất thi hoa hậu, biểu diễn nghệ thuật không cần chờ giấy phép
Theo dự thảo mới của Bộ VHTTDL, việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp... không còn phải xin văn bản chấp thuận mà chuyển sang thực hiện thông báo.
Hoa hậu Việt Nam thành tiến sĩ ở tuổi 41: Lọt top 15 Miss World, sống kín tiếng
Từng là cái tên đình đám trong dàn mỹ nhân Việt song nàng hậu này lại chọn tránh xa hào quang để theo đuổi con đường học vấn.
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