Phạm nhân trốn khỏi trại giam đối diện mức án nào?

(VTC News) -

Camera hành trình xe khách ghi lại Lê Văn Cường khi lên xe khách. (Nguồn: Nhà xe cung cấp)

Sáng 24/10, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Cường (32 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ), một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Cường bị bắt tại xã Nam Khánh Vĩnh, cách nơi bỏ trốn khoảng 30km.

Theo lệnh truy nã đặc biệt, Cường đang chấp hành án 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lê Văn Cường (thứ 3 từ trái qua) bị bắt giữ.

Liên quan vụ việc, luật sư Phạm Hồng Phúc (Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk) cho biết Điều 386 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử.

Theo đó, người đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc dùng vũ lực đối với người canh gác, người áp giải, mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Ngoài trách nhiệm hình sự đối với hành vi trốn khỏi nơi giam, việc truy bắt và xử lý phạm nhân bỏ trốn còn được quy định tại Điều 40 Luật Thi hành án hình sự năm 2025.

Cụ thể, khi phát hiện phạm nhân bỏ trốn, trại giam, trại tạm giam và cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền phải tổ chức truy bắt ngay, báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự và thông báo cho Viện kiểm sát có thẩm quyền.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát hiện phạm nhân bỏ trốn mà việc truy bắt không có kết quả, người có thẩm quyền phải ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt theo quy định.

Mọi trường hợp phạm nhân bỏ trốn đều phải được lập biên bản, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động tại Đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2 thuộc Bộ Công an, Lê Văn Cường cùng 3 phạm nhân khác lợi dụng sơ hở bỏ trốn.

Quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân.

Ba phạm nhân còn lại gồm Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người; và Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai), chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 22/10, Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn khỏi nơi giam, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với cả 4 phạm nhân.

Sau khi bắt giữ được Cường, lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm 3 phạm nhân còn lại. Cơ quan chức năng đề nghị người dân khi phát hiện người đang bị truy nã cần báo ngay cho công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất.

Thông tin về các phạm nhân có thể được cung cấp cho Trại giam A2 tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, qua các số điện thoại 090.696.6699 hoặc 098.886.3454.