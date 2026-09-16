Petrovietnam tăng cường hợp tác năng lượng với đối tác Hàn Quốc

(VTC News) -

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Cường có các buổi làm việc với nhiều đối tác hàng đầu Hàn Quốc.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường tham dự các buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội với thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc, doanh nghiệp Hàn Quốc. Đoàn công tác Petrovietnam cũng làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (KNOC), Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) và Tổng công ty Bảo hiểm thương mại Hàn Quốc (K-SURE).

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường làm việc với KNOC.

Tại KNOC, hai bên trao đổi việc tiếp tục phối hợp phát triển các dự án hiện hữu và nghiên cứu cơ hội đầu tư mới trong thăm dò, khai thác dầu khí. Trọng tâm là thúc đẩy tiến độ các dự án thuộc Lô 15-1, đặc biệt Dự án phát triển mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B, hướng tới đón dòng khí đầu tiên theo kế hoạch.

Petrovietnam cũng đề nghị mở rộng hợp tác với KNOC sang các lĩnh vực năng lượng chiến lược, trong đó có nghiên cứu mô hình hệ thống dự trữ xăng dầu. Hai bên thống nhất sớm thiết lập nhóm công tác chuyên môn, đồng thời nghiên cứu đào tạo tại chỗ, trao đổi chuyên gia và chuyển giao tri thức.

Dịp này, Petrovietnam làm việc với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KEPCO Kim Dong-cheol về các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân. Hai bên thống nhất tiếp tục nghiên cứu các phương án về công nghệ, đầu tư, tài chính và thúc đẩy hỗ trợ của cơ quan hữu quan hai nước.

Với K-SURE, hai bên trao đổi tiến độ Bản ghi nhớ hợp tác ký ngày 20/6/2024 về cung cấp các khoản vay có bảo hiểm, không ràng buộc theo Chương trình PPL. Petrovietnam đề nghị K-SURE tiếp tục phối hợp, hướng tới ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân lần đầu theo kế hoạch.

Petrovietnam mong muốn K-SURE trở thành đối tác tài chính chiến lược trong các lĩnh vực LNG, điện khí, điện hạt nhân, hạ tầng dự trữ năng lượng và chuyển dịch năng lượng.