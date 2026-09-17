Petrovietnam mở rộng hợp tác LNG và năng lượng với Canada

(VTC News) -

Mới đây, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Cường tiếp và làm việc với ông Glenn Purves, Thứ trưởng phụ trách Thương mại quốc tế, Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada, nhằm trao đổi về tiềm năng hợp tác năng lượng.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường nhấn mạnh Canada là đối tác có nhiều tiềm năng để Petrovietnam tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là LNG.

Lãnh đạo Petrovietnam và đoàn công tác của Bộ Thương mại Quốc tế Canada.

Theo Tổng Giám đốc Petrovietnam, mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế được xác định là một động lực tăng trưởng quan trọng. Petrovietnam đang tích cực tham gia chuỗi giá trị năng lượng toàn cầu thông qua kinh doanh năng lượng, triển khai dự án thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài, cung cấp dịch vụ kỹ thuật, thu hút đầu tư và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các tập đoàn, định chế tài chính quốc tế.

Về LNG, ông Lê Mạnh Cường cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường LNG. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất các nguồn điện LNG dự kiến đạt khoảng 22.524 MW vào năm 2030, trong khi nhu cầu nhập khẩu LNG ước tính khoảng hơn 11 tỷ Sm³ mỗi năm.

Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên đã tiên phong phát triển chuỗi giá trị LNG tại Việt Nam, thông qua việc đưa Kho cảng LNG Thị Vải vào vận hành và đưa Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 vào vận hành thương mại, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống tích hợp từ tìm kiếm nguồn cung, kinh doanh, nhập khẩu, tái hóa khí, vận chuyển, phân phối đến phát điện.

Petrovietnam mong muốn làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất LNG, chủ đầu tư dự án và định chế tài chính của Canada để nghiên cứu khả năng hợp tác về cung cấp LNG dài hạn, kinh doanh và vận chuyển LNG, phát triển hạ tầng, đầu tư các dự án LNG-to-Power, cũng như xây dựng các mô hình hợp tác đầu tư và chuỗi giá trị LNG có tính khả thi và thương mại hóa cao.

Bên cạnh LNG, Tổng Giám đốc Petrovietnam đề nghị hỗ trợ mở rộng trao đổi với các doanh nghiệp Canada về thu hút vốn đầu tư quốc tế và chuyên môn kỹ thuật để phát triển hệ thống năng lượng, bao gồm điện gió ngoài khơi, CCUS, hydrogen, nhiên liệu carbon thấp và điện hạt nhân.

Thứ trưởng Glenn Purves đánh giá cao vai trò, năng lực và định hướng phát triển của Petrovietnam, đồng thời khẳng định Chính phủ, Đại sứ quán tại Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Canada sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để kết nối các đối tác phù hợp.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, tăng cường kết nối giữa Petrovietnam với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức tài chính Canada, ưu tiên xác định một số lĩnh vực, dự án có tiềm năng để sớm triển khai hợp tác.