Video khoảnh khắc tên lửa dội xuống thủ đô Kiev, cầu lửa khổng lồ bùng cháy

(VTC News) -

Cận cảnh tên lửa liên tục dội xuống thủ đô Kiev, tạo thành quả cầu lửa khổng lồ.

Nga cho biết lực lượng của họ thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào những mục tiêu mà họ mô tả là thuộc lĩnh vực công nghiệp quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thông vận tải ở thủ đô Kiev cùng khu vực lân cận.

Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, đợt tập kích làm hư hại cầu Bắc - tuyến giao thông huyết mạch của thủ đô, được sử dụng để vận chuyển vũ khí, thiết bị quân sự và xe cộ cho lực lượng vũ trang Ukraine cũng như nhà máy Meridian - nơi được cho dùng để sản xuất tên lửa Flamingo.

Tờ Kyiv Independent đưa tin thêm không quân Ukraine ghi nhận Nga triển khai 172 máy bay không người lái (UAV) và số lượng chưa xác định tên lửa đạn đạo.

“Nga đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán 3 bên bằng việc phóng tên lửa đạn đạo vào hạ tầng trọng yếu của Ukraine”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bình luận về đợt không kích.

Hiện trường cây cầu tại Kiev bị Nga tấn công.

Theo ông Zelensky, Nga phóng 36 tên lửa đạn đạo trong đêm, tất cả đều nhắm vào thủ đô Kiev và tỉnh Kiev. Riêng tại tỉnh Kiev, tên lửa và UAV đánh trúng trạm biến áp kết nối nhà máy điện hạt nhân Rivne và Khmelnytskyi với thủ đô cùng các tỉnh miền Trung nước này.

Khi Không quân Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo đang hướng tới thủ đô, một loạt vụ nổ đã làm rung chuyển khu vực. Đợt tấn công tên lửa đầu tiên nhắm vào Kiev diễn ra liên tiếp và nhanh chóng. Lực lượng Không quân báo cáo có ít nhất 6 tên lửa được phóng vào thành phố chỉ trong vài phút ngay trước 23h giờ ngày 6/11 (giờ địa phương).

Khoảng 30 phút sau, người dân nhận được tín hiệu an toàn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, một cảnh báo trên không khác lại được đưa ra ngay trước nửa đêm với đợt tấn công tên lửa mới nhắm vào thành phố vào khoảng 1h.