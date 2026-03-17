Ông Trump muốn hoãn cuộc gặp với ông Tập Cận Bình 'khoảng một tháng'

“Chúng tôi đã đề nghị lùi lại khoảng một tháng hoặc hơn”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị hoãn chuyến đi dự kiến từ 31/3 đến 2/4 để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy xung đột với Iran đã làm đảo lộn chương trình nghị sự đối ngoại của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Điều này cũng có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, khi khủng hoảng Trung Đông gia nhập danh sách các vấn đề gây chia rẽ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, bên cạnh thương mại và vấn đề Đài Loan.

Iran đang tiếp tục phản ứng trước các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel bằng cách đe dọa bắn vào các tàu đi qua eo biển, trong khi các tàu của chính Iran vẫn tiếp tục đi qua tuyến này với tần suất gần như bình thường.

Ông Trump kêu gọi nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, giúp đảm bảo tàu thuyền đi qua an toàn tại eo biển Hormuz, nơi khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới được vận chuyển mỗi ngày. Tuy nhiên, lời kêu gọi hỗ trợ của ông cho đến nay vẫn chưa được hồi đáp.

Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu khoảng 12 triệu thùng dầu mỗi ngày trong hai tháng đầu năm 2026, nhiều nhất thế giới - chưa phản hồi trực tiếp yêu cầu này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với báo chí: “Tổng thống rất mong được thăm Trung Quốc. Ngày tháng có thể được điều chỉnh. Với tư cách tổng tư lệnh, ưu tiên hàng đầu của ông lúc này là đảm bảo thành công của chiến dịch quân sự Epic Fury. Chúng tôi sẽ cập nhật lịch trình sớm nhất có thể".

Hôm 15/3, ông Trump nói với tờ Financial Times rằng ông có thể hoãn cuộc gặp nếu Trung Quốc không giúp mở lại tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy dầu thô của Iran vẫn đi qua eo biển Hormuz gần như bình thường, dù tổng xuất khẩu từ Trung Đông đã giảm hơn 60% kể từ khi chiến sự bắt đầu. Theo dữ liệu của Bộ Năng lượng Mỹ, phần lớn dầu xuất khẩu của Iran được bán cho Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hôm 16/3 rằng việc hoãn chuyến đi có thể do yêu cầu liên quan đến chiến sự Mỹ - Iran, chứ không phải do yêu cầu Trung Quốc tuần tra eo biển hay bất đồng thương mại.

“Tổng thống muốn ở lại Washington để điều phối các vấn đề liên quan chiến sự. Việc đi công du nước ngoài vào thời điểm này có thể không tối ưu", ông Bessent nói.

Bắc Kinh chưa công bố ngày cụ thể cho chuyến thăm của ông Trump và thông thường cũng không tiết lộ lịch trình của Chủ tịch Tập Cận Bình quá sớm.

Dù vậy, công tác chuẩn bị cho cuộc gặp theo lịch ban đầu vẫn đang tiếp tục. Hôm 16/3, ông Bessent đã có mặt tại Paris để đàm phán với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong nhằm chuẩn bị các thỏa thuận thương mại và các vấn đề khác cho cuộc gặp Trump – Tập tại Bắc Kinh.

Trong các cuộc đàm phán bắt đầu từ 15/3, Trung Quốc cho thấy sự cởi mở với việc mua thêm nông sản Mỹ, bao gồm thịt gia cầm, thịt bò và một số loại cây trồng không phải đậu nành. Hai bên cũng thảo luận về nguồn cung khoáng sản đất hiếm do Trung Quốc kiểm soát phần lớn và các cách thức mới để quản lý thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết: “Ngoại giao cấp nguyên thủ đóng vai trò không thể thay thế trong việc định hướng chiến lược cho quan hệ Trung – Mỹ”. Ông nói thêm rằng hai bên vẫn đang trao đổi về chuyến thăm này.