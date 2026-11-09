Ông Trần Quốc Bình giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Chiều 9/11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trao quyết định cho ông Trần Quốc Bình.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, việc điều động cán bộ là chủ trương của Ban Bí thư nhằm tăng cường cán bộ lãnh đạo cho các địa phương, giúp cán bộ trẻ rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn.

Ông Hoàng Trung Dũng đề nghị trên cương vị mới, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhanh chóng tiếp cận công việc, sâu sát cơ sở, nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và chương trình công tác toàn khóa để đề xuất với tập thể, cấp ủy những chủ trương, các giải pháp phát triển phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của Hưng Yên; đồng thời cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận tại các khu công nghiệp, khu đô thị, vùng nông thôn và các đối tượng yếu thế nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Ông Trần Quốc Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Bình bày tỏ niềm vinh dự và xúc động được Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời cam kết sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình thực tiễn; luôn giữ vững đoàn kết, kỷ luật, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường đi cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ và Nhân dân.

Ông cũng bày tỏ sẽ phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình công tác, làm việc với tinh thần công tâm, cầu thị, liêm chính, nói đi đôi với làm, theo dõi đến cùng những công việc đã triển khai; nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng Hưng Yên ngày càng phát triển.